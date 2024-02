WhatsApp अपने यूजर्स की सेफ्टी और प्राइवेसी को हमेशा प्राथमिकता देता है। इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म ने एक बार फिर यूजर्स की प्राइवेसी और सेफ्टी को मद्देनजर रखते हुए लेटेस्ट अपडेट जारी किया है। स्कैमर्स मासूम लोगों को निशाना बनाने के लिए इन दिनों व्हाट्सऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे फिशिंग मैसेज व लिंक के जरिए यूजर्स के डेटा को न केवल एक्सेस कर सकते हैं बल्कि उस डेटा को चुराकर उसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अपने यूजर्स को इसी तरह के फिशिंग मैसेज और कॉल्स से बचाने के लिए अब व्हाट्सऐप नया अपडेट लेकर आ गया है। लेटेस्ट अपडेट के बाद यूजर्स स्पैम मैसेज व कॉल को अपनी लॉक-स्क्रीन से ही ब्लॉक कर सकेंगे। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स।

Meta के स्वामित्व वाला इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp यूं तो आए दिन नए और काम के अपडेट रिलीज करता रहता है। लेटेस्ट अपडेट के जरिए व्हाट्सऐप ने अपने यूजर्स की सेफ्टी के लिए एक नया फीचर ऐप में जोड़ा है। इस फीचर के जरिए यूजर्स स्पैम मैसेज व कॉल को लॉक-स्क्रीन पर ही ब्लॉक कर सकेंगे। इसके लिए उन्हें अपने फोन की अनलॉक करके ऐप ओपन करने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही यूजर को लॉक-स्क्रीन पर किसी अनजान नंबर से स्पैम या फिर फिशिंग मैसेज पॉप-अप होगा, वे उस मैसेज पर लॉन्ग-प्रेस करके कई ऑप्शन को एक्सेस कर सकेंगे। इसमें उस यूजर को डायरेक्टली ब्लॉक करने का ऑप्शन भी मौजूद होगा।

How to block contacts from Lock Screen?

1. इसके लिए आपको सबसे पहले WhatsApp स्पैम मैसेज के बगल पर दिख रहे ‘Arrow’ ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

2. अब आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, ‘Block‘ और ‘Reply’।

3. उस मैसेज व कॉन्टेक्ट को ब्लॉक करने के लिए ब्लॉक पर क्लिक करें।

4. इसके बाद वो मैसेज व कॉन्टेक्ट अपने आप ब्लॉक हो जाएगा। इसके लिए आपको फोन को अनलॉक करने तक की जरूरत नहीं पड़ेगी।

इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए आपको ध्यान देने होगा कि आपको अपना Whatsapp लेटेस्ट वर्जन में डाउनलोड करना होगा। इसके लिए आप Google Play store पर जाकर अपने व्हाट्सऐप को अपडेट कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन के साथ-साथ आप अज्ञात मैसेज व नंबर पर व्हाट्सऐप पर अलग से भी ब्लॉक कर सकते हैं। इसके लिए आपको व्हाट्सऐप सेटिंग्स में जाना होगा। यहां आपको प्राइवेसी पर क्लिक करके कॉन्टेक्ट ब्लॉक का ऑप्शन दिखेगा। अब एड पर क्लिक करके उस कॉन्टेक्ट को ब्लॉक कर दें जिन्हें आप ब्लॉक करना चाहते हैं।