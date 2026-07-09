OPPO Reno 16 और Reno 16C की पहली सेल, मिल रही 6199 रुपये तक की बड़ी छूट

OPPO Reno 16 और OPPO Reno 16C की आज यानी 9 जुलाई 2026 को भारत में पहली सेल है। इन दोनों स्मार्टफोन को ई-कॉमर्स वेबसाइट Flipkart से खरीदा जा सकता है। इनमें 80 वॉट सुपरवूक फास्ट चार्जिंग मिलती है। हैंडसेट्स के बैक और फ्रंट में 50MP का कैमरा है। इनमें एंड्रॉइड 16 बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम दिया गया है। आइए जानते हैं नए मोबाइल फोन्स की कीमत, उन पर मिलने वाली डील और फीचर्स के बारे में यहां… और पढें: TV Under 8000: महंगे टीवी को भूल जाओ, मात्र 8 हजार से बैचलर्स के लिए बेस्ट रहेंगे ये ऑप्शन

फोन्स की कीमत और ऑफर

ओप्पो रेनो 16सी को तीन स्टोरेज ऑप्शन में उतारा गया है। इस फोन के 8+128GB और 8+256GB स्टोरेज वेरिएंट की कीमत क्रमश: 46,999 रुपये व 49,999 रुपये है। इसका 12+256GB स्टोरेज मॉडल 55,999 रुपये में मिल रहा है। इस पर 2473 रुपये का डिस्काउंट और 2227 रुपये का कैशबैक दिया जा रहा है। इस पर 3525 रुपये की ईएमआई भी मिल रही है। और पढें: Amazon-Flipkart Sale के दौरान तेजी से बढ़ रहे Delivery Scam, ऑर्डर डिलीवरी में होगी देरी... रहें सावधान

अब ओप्पो रेनो 16 की बात करें, तो इसकी कीमत 61,999 रुपये रखी गई है। इस दाम में 8+256GB स्टोरेज वेरिएंट मिल रहा है। इसके 12+256GB स्टोरेज का प्राइस 67,999 रुपये रखा गया है। इस पर 6199 रुपये की बैंक छूट मिल रही है। साथ ही, 3100 रुपये की ईएमआई ऑफर की जा रही है।

OPPO Reno16

ओप्पो रेनो 16 में 6.32 इंच का फ्लैट OLED डिस्प्ले है, जिसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज और लोकल पीक ब्राइटनेस 3600 निट्स है। इस पर Crystal Guard ग्लास लगा है। इस हैंडसेट में क्वालकॉम का Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर और Adreno 722 GPU मिलता है। इसकी रैम 12 जीबी तक है। इसमें 256 जीबी तक की इंटरनल स्टोरेज दी गई है।

इस स्मार्टफोन में 50MP का Sony LYT-600 सेंसर, 50MP का अल्ट्रा वाइड और 50MP का पेरीस्कोप लेंस दिया गया है, जबकि फ्रंट में 50MP का कैमरा मिलता है। इसका अपर्चर f/2.0 है। इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर और फेस अनलॉक की सुविधा मिलती है।

यह मोबाइल फोन Android 16 पर काम करने वाले ColorOS 16 पर रन करता है। इसमें 80 वॉट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करने वाली 6700mAh की बैटरी दी गई है। इसमें वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट दिया गया है।

OPPO Reno 16c

ओप्पो रेनो 16सी में Android 16 पर आधारित ColorOS 16 है। इस फोन में फास्ट वर्किंग के लिए MediaTek Dimensity 7300 4nm चिपसेट, Mali-G615 MC2 GPU, 12 जीबी तक रैम और 256 जीबी तक की स्टोरेज दी गई है। इसे माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से बढ़ाया जा सकता है।

फोटो और वीडियो के लिए इस लेटेस्ट स्मार्टफोन में 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप दिया है। इसमें 8एमपी का अल्ट्रा वाइड और 50एमपी का टेलीफोटो लेंस शामिल है। वहीं, हैंडसेट के फ्रंट में 50MP का कैमरा भी है।

इस डिवाइस की बैटरी 7000mAh की है। इसे 80 वॉट सुपरवूक फास्ट चार्जिंग का साथ मिला है। इसमें 6.57 इंच की AMOLED स्क्रीन दी गई है। इसका रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज है। इसके साथ वाई-फाई, जीपीएस, ब्लूटूथ, सिम कार्ड स्लॉट और यूएसबी टाईप-सी पोर्ट जैसे स्पेक्स मिलते हैं।

इन फोन से मिलेगी टक्कर

भारतीय बाजार में कई फोन हैं, जिनसे ओप्पो रेनो 16 और रेनो 16सी को जोरदार टक्कर मिलने वाली है। रेनो 16 से शुरू करें, तो इस फोन को Vivo V70 Elite से चुनौती मिलेगी, क्योंकि इस फोन में रेनो 16 से बेहतर प्रोसेसर दिया गया है। इसमें 90 वॉट फास्ट चार्जिंग और बड़ी स्क्रीन दी गई है। इसकी कीमत 58,999 रुपये से शुरू होती है।

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रेनो 16सी को इंडियन मार्केट में OnePlus Nord 6 से टक्कर मिलेगी। इस फोन में क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 8एस जेन 4 प्रोसेसर और 256 जीबी तक की स्टोरेज दी गई है। इसमें 165 हर्ट्ज तक का डिस्प्ले मिलता है। 9,000mAh की बैटरी मिलती है। इसकी शुरुआती कीमत 42,999 रुपये है।