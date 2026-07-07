WhatsApp Username बनाते समय इन बातों का नहीं रखा ध्यान, बाद में पड़ेगा पछताना

WhatsApp ने पिछले महीने यानी जून के अंत में यूजर्स की सुविधा के लिए Username फीचर को लॉन्च किया था। इस फीचर की मदद से लोग व्हाट्सएप पर अपना यूजरनेम रख सकते हैं। इससे आपको अपना नंबर शेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि, यूजरनेम रखते वक्त कुछ बातों का ध्यान नहीं रखा जाए, तो इससे निजी डेटा और प्राइवेसी खतरे में आ सकती है। इसलिए हम आपको यहां उन ही बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका ध्यान आपको यूजरनेम बनाते वक्त रखना है। आइए जानते हैं… और पढें: iPhone यूजर्स के लिए भी WhatsApp ने टेस्ट करना शुरू किया ये खास फीचर

पर्सनल डिटेल

इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp में यूजरनेम बनाते वक्त अपनी निजी जानकरी जैसे फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ आदि का उपयोग न करें। अगर ऐसा करते हैं, तो इससे आप हैकर का टारगेट बन सकते हैं और आपको बहुत नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसे यूजरनेम को पिक करें, जिसमें आपकी पर्सनल जानकारी न हो। इससे आप डिजिटल स्पेस में सुरक्षित रहेंगे। और पढें: बिना Blue Tick और Online दिखे ऐसे पढ़ें WhatsApp मैसेज, जानें पूरा तरीका

Mix लेटर और नंबर

व्हाट्सएप का यूजरनेम बनाते वक्त अलग-अलग नंबर, स्पेशल कैरेक्टर और लेटर का इस्तेमाल करें। इससे आपका नेम यूनीक होगा और पर्सनल जानकारी छिपी रहेगी। इसके अलावा, अपने यूजरनेम में अपने परिवार के सदस्यों के नाम का भी उपयोग न करें। ऐसा करने से उनकी पहचान रिवील हो सकती है। और पढें: WhatsApp में बिना चैट खोले पढ़ना चाहते हैं मैसेज, अभी अपनाएं ये स्मार्ट तरीके

एक ही यूजरनेम का इस्तेमाल

ज्यादातर लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक ही यूजरनेम का उपयोग करते हैं। ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। इससे आपको आसानी से ट्रैक किया जा सकता है। साथ ही, आपकी हर एक गतिविधि को मॉनिटर किया जा सकता है।

अपनी प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए अलग यूजरनेम का चयन करें। इससे आपकी निजता बनी रहेगी और आप स्कैमर्स के रडार से बाहर रहेंगे।

न करें यूजरनेम पब्लिक

व्हाट्सएप के अनुसार, किसी भी यूजरनेम को पब्लिक नहीं किया गया है। अगर आप अपने यूजरनेम को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करते हैं, तो इससे आपको अनचाहे मैसेज का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही, आप स्कैमर्स के निशाने पर आ सकते हैं। इस स्थिति से बचने के लिए अपने यूजरनेम को जरूरत पड़ने पर ही साझा करें।

Add Techlusive as a Preferred Source

आसान यूजरनेम का चयन करें

अक्सर लोग अपने लिए ऐसा यूजरनेम चुन लेते हैं, जो बहुत लंबा या मुश्किल होता है। इससे यूजरनेम याद रखना मुश्किल हो जाता है। इसलिए हमारी राय यह है कि ऐसे यूजरनेम को चुनें, जिसे आप आसानी से सर्च कर सकें और याद रख सकें।