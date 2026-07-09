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Volume Button से आवाज घटाने-बढ़ाने के अलावा कर सकते हैं ये 5 काम, 99 प्रतिशत लोगों को नहीं पता

Android और iPhone दोनों में वॉल्यूम बटन होता है। इसके जरिए सिर्फ आवाज को घटाया-बढ़ाया ही नहीं जा सकता बल्कि फोटो खींचने से लेकर कॉल तक को साइलेंट किया जा सकता है।

Published By: Ajay Verma | Published: Jul 09, 2026, 11:06 AM (IST)

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Android और iPhone में कमाल के फीचर्स की भरमार है। इन डिवाइस में एक फीचर ऐसा है, जिसके बारे में सभी को पता है, लेकिन उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं। वो वॉल्यूम बटन (Volume Button) है। अधिकतर लोग वॉल्यूम बटन से सिर्फ स्मार्टफोन की साउंड को घटाते और बढ़ाते हैं, लेकिन इस बटन का उपयोग केवल आवाज कम या ज्यादा करने के लिए बल्कि कई ऐसे काम करने के लिए भी किया जा सकता है, जिनके बारे में आपको शायद ही पता है। इस खबर में हम आपको ऐसे काम के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें आप वॉल्यूम बटन दबाकर कर सकते हैं। news और पढें: जल्दी खत्म हो जाती है स्मार्टफोन की बैटरी, फटाफट बदलें ये तीन सेटिंग, नहीं करना पड़ेगा बार-बार चार्ज

Camera

आप अपने एंड्रॉइड या आईफोन के वॉल्यूम बटन को कैमरा बटन की तरह भी यूज कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपने फोन में कैमरा ओपन करना है और वॉल्यूम बटन को प्रेस करना है। इसके बाद फोटो क्लिक हो जाएगी। इस ही तरह आप वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। इससे आपको शटर बटन टैप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आसानी से कैमरा इस्तेमाल कर पाएंगे। news और पढें: iPhone यूजर्स के लिए भी WhatsApp ने टेस्ट करना शुरू किया ये खास फीचर

Switch Off

वॉल्यूम बटन से आईफोन को स्विच ऑफ भी किया जा सकता है। इसके लिए आपको अप और डाउन दोनों वॉल्यूम बटन और पावर बटन को एकसाथ दबाकर रखना है। कुछ सेकेंड बाद रिलीज करना है। अब आपकी स्क्रीन पर स्विच ऑफ का ऑप्शन आ जाएगा, जिससे आप फोन को बंद कर सकेंगे। इसके लिए आपको सेटिंग में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। news और पढें: बिना Blue Tick और Online दिखे ऐसे पढ़ें WhatsApp मैसेज, जानें पूरा तरीका

Call Silent

अगर आप किसी मीटिंग में बैठे हैं और एकदम से कॉल आ जाए, तो आप वॉल्यूम बटन दबाकर उसे साइलेंट कर सकते हैं। इससे आपको कॉल कट करने नहीं करनी पड़ेगी।

Alarm

फोन के वॉल्यूम बटन से अलार्म को शांत किया जा सकता है। इसके लिए आपको अलार्म बजने के बाद सिर्फ एक बार वॉल्यूम बटन दबाना है। इसके बाद अलार्म बंद हो जाएगा। इससे आपको अलार्म ऐप यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

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App

गूगल प्ले-स्टोर पर कई Button Mapper ऐप मौजूद हैं, जिनका उपयोग करके आप वॉल्यूम बटन से कोई भी करवा सकते हैं। इससे आप सिर्फ एक बटन से गाने बदलने, टॉर्च ऑन करने, स्क्रीनशॉट लेने से लेकर साउंड तक को कंट्रोल कर सकेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके लिए आपको सेटिंग नहीं बदलने पड़ेगी।