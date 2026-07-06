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iPhone यूजर्स के लिए भी WhatsApp ने टेस्ट करना शुरू किया ये खास फीचर

WhatsApp ने iPhone यूजर्स के लिए Green Dot Online Indicator फीचर की टेस्टिंग शुरू कर दी है। आइए जानते हैं क्या है ये फीचर और कैसे करेगा काम...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jul 06, 2026, 01:05 PM (IST)

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photo icon WhatsApp's green dot feature reaches iPhone beta users after Android rollout

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WhatsApp ने iPhone यूजर्स के लिए Green Dot Online Indicator फीचर की टेस्टिंग शुरू कर दी है, फिलहाल यह फीचर सिर्फ Apple TestFlight के जरिए WhatsApp iOS Beta 26.26.10.72 इस्तेमाल कर रहे यूजर्स को मिलेगी। इस फीचर के आने के बाद अगर कोई यूजर WhatsApp पर एक्टिव होगा, तो उसकी प्रोफाइल फोटो के नीचे दाईं ओर एक छोटा सा Green Dot दिखाई देगा। सबसे पहले इस फीचर की टेस्टिंग Android Beta पर शुरू हुई थी और अब इसे iPhone बीटा यूजर्स के लिए शुरू किया गया है। news और पढें: WhatsApp का नया Scam Alert फीचर, धोखाधड़ी होने से पहले करेगा सावधान!

इस फीचर से क्या फायदा होगा

अब तक किसी यूजर का स्टेटस पता करने के लिए उसकी चैट खोलकर नाम के नीचे दिख रहे ‘Online’ स्टेटस को देखना पड़ता था, लेकिन नए अपडेट के बाद जैसे ही किसी यूजर की Contact Info स्क्रीन खोलेंगे, उसकी प्रोफाइल फोटो पर एक Green Dot दिखाई देगा, जैसे ही वह ऑफलाइन होगा, यह ग्रीन डॉट अपने आप गायब हो जाएगा। फिलहाल यह फीचर सिर्फ Contact Info स्क्रीन पर ही है, यानी अभी Chat List, Chats Tab या Chat Window में यह ग्रीन डॉट नजर नहीं आएगा। news और पढें: WhatsApp सिर्फ iPhone यूजर्स के लिए टेस्ट कर रहा है ये खास फीचर, पढ़ते ही गायब हो जाएंगे मैसेज

Green Dot से प्राइवेसी पर कोई असर पड़ेगा

WhatsApp ने बताया है कि इस फीचर आपकी प्राइवेसी में कोई बदलाव नहीं होगा। Green Dot केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देगा, जिनके साथ आपने अपनी Last Seen और Online जानकारी शेयर करने की अनुमति दी है। अगर आपने अपना ऑनलाइन स्टेटस किसी से Hide किया है, तो उसे यह ग्रीन डॉट भी नहीं दिखेगा। news और पढें: WhatsApp का मजेदार फीचर, ऑफिस वाले लोग जरूर देखें ये ट्रिक, ऐसे करना होगा यूज

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WhatsApp लगातार अपने ऐप को पहले से ज्यादा यूजर-फ्रेंडली बनाने की कोशिश कर रहा है। इसी वजह से कंपनी समय-समय पर नए फीचर्स और डिजाइन में छोटे-छोटे बदलाव करती रहती है।