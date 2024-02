WhatsApp में आए नए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल, अलग स्टाइल में भेज सकेंगे मैसेज

WhatsApp ने अपने यूजर्स को ध्यान में रखकर चार नए टेक्स्ट फॉर्मेटिंग टूल रिलीज किए हैं। इनमें बुलेट, नंबर, ब्लॉक और इनलाइन शामिल हैं। इनके जरिए यूजर्स प्लेटफॉर्म पर किसी भी मैसेज बेहतर तरीके से एडिट करके भेज सकते हैं। इनका इस्तेमाल शॉर्टकट के जरिए किया जा सकता है। कंपनी का मानना है कि ये टूल यूजर्स के बहुत काम आएंगे। इनके आने से चैटिंग करने का अंदाज पूरी तरह से बदल जाएगा। आपको बता दें कि इन नए टूल से पहले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर बोल्ड, इटैलिक और मोनोस्पेस जैसे फीचर्स को ऐड किया गया था।

WhatsApp का कहना है कि नए एडिटिंग टूल iOS, Android, Web और Mac यूजर्स को मिलेंगे। वह इनका इस्तेमाल चैटिंग के दौरान कर पाएंगे। इसके अलावा नए टूल का सपोर्ट चैनल और ग्रुप के एडमिन को दिया जाएगा।

