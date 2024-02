WhatsApp ला रहा नया सिक्योरिटी फीचर, कोई नहीं पढ़ पाएगा आपकी पर्सनल चैट

WhatsApp अपने प्लेटफॉर्म को सुरक्षित और बेहतर बनाने के लिए बहुत समय से लगातार नए-नए फीचर्स पर काम कर रहा है। इस कड़ी में अब मैसेजिंग ऐप अपने यूजर्स के लिए सीक्रेट कोड लाने की तैयारी कर रहा है, जिससे उनकी पर्सनल चैट सिक्योर रहेगी। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि व्हाट्सएप ने दिसंबर 2023 में इस सिक्योरिटी फीचर को सबसे पहले स्मार्टफोन यूजर्स के लिए जारी किया था।

व्हाट्सएप फीचर्स ट्रैक करने वाली वेबसाइट wabetainfo अपनी रिपोर्ट में बताया कि मैसेजिंग प्लेटफॉर्म अपने वेब यूजर्स के लिए सीक्रेट कोड फीचर को लाने की तैयारी कर रहा है। इसकी मदद से यूजर्स अपनी निजी चैट को लॉक कर पाएंगे। इससे कोई भी यूजर्स की चैट को नहीं पढ़ पाएगा। इससे यूजर्स की प्राइवेसी बनी रहेगी।

WhatsApp is working on a secret code feature to secure locked chats for the web client!

WhatsApp is developing a secret code feature to protect locked chats for the web client, providing an added layer of security and privacy for conversations.https://t.co/BUuSE2OclO pic.twitter.com/kS482NbJ7Y

— WABetaInfo (@WABetaInfo) February 19, 2024