Twitter के नॉ-न ब्लू सब्सक्राइबर के लिए एक बुरी खबर है। कंपनी ने घोषणा की है कि वह 1 अप्रैल, 2023 से वेरीफाई ब्लू टिक वापस लेना शुरू कर दिया है। लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने काफी समय पहले ही अनाउंस कर दिया था कि यह सुविधा केवल Twitter Blue सब्सक्राइबर वालों के लिए ही अपलब्ध है। बात दें कि ट्विटर पर ब्लू टिक पाने के लिए अब यूजर्स को पैसे देने होंगे।

ट्विटर के CEO Elon Musk ने पहले ही अनाउंस कर दिया था कि जिन यूजर्स के अकाउंट को ब्लू टिक मिल है, अगर वे सब्सक्रिप्शन नहीं लेंगे तो वो उनसे वापस ले लिया जाएगा। अब कंपनी ने ऐलान कर दिया है कि अब 1 अप्रैल से अपने पुराने वेरीफाई प्रोग्राम को खत्म करना शुरू कर देगा और अकाउंट के वेरीफाई बैज को हटाना शुरू कर देगा। आइये, डिटेल में जानते हैं।

कंपनी ने Twitter Verified अकाउंट से ट्वीट करके घोषणा की है कि 1 अप्रैल को वह अपने लीगेसी वेरिफिकेशन प्रोग्राम को बंद करना और लीगेसी वेरिफाईड चेक मार्क को हटाना शुरू करेगी। ट्विटर पर अपना ब्लू चेकमार्क रखने के लिए लोग ट्विटर ब्लू के लिए साइन अप कर सकते हैं।

On April 1st, we will begin winding down our legacy verified program and removing legacy verified checkmarks. To keep your blue checkmark on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOpLp

Organizations can sign up for https://t.co/RlN5BbuGA3…

— Twitter Verified (@verified) March 23, 2023