माइक्रो ब्लॉगिंग साइट Twitter ने अपने यूजर्स के लिए नया फीचर रोलआउट करने की घोषणा कर दी है। इस फीचर के आने से यूजर द्वारा फॉलो किए जाने वाले लोग, वेरिफाइड अकाउंट और अंवेरिफाइड अकाउंट के रिप्लाई को प्राथमिकता मिलेगी। इससे यूजर के लिए ट्विटर अकाउंट के रिप्लाई सेक्शन को मैनेज करना काफी आसान हो जाएगा।

In the coming weeks, Twitter will prioritize replies by:

1. People you follow

2. Verified accounts

3. Unverified accounts

Verified accounts are 1000X harder to game by bot & troll armies.

There is great wisdom to the old saying: “You get what you pay for.”

— Elon Musk (@elonmusk) March 18, 2023