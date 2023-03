Elon Musk ने Twitter के लिए कुछ नए फीचर्स की घोषणा की है। ट्विटर टीम यूजर्स के एक्सपीरियंस को और भी मजेदार बनाने के लिए ऐप में नए फीचर्स जोड़ने की योजना बना रहा है। एलन मस्क ने हाल में घोषणी की है कि कंपनी एक ऐसी सुविधा शुरू करने के लिए काम कर रही है, जिसके तहत यूजर्स किसी भी इमोजी के साथ अलग-अलग DMs को जवाब दे सकते हैं। मस्क ने यह भी कहा कि कंपनी कन्वर्जेशन में एन्क्रिप्शन फीचर जोड़ने की भी कोशिश कर रही है। डिटेल में जानने के लिए नीचे पढ़ें। Also Read - Twitter की इस सर्विस के लिए भी अब देने होंगे पैसे, मार्च से नहीं कर पाएंगे यूज

Twitter के CEO Elon Musk ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर बताया है कि कंपनी की योजना अलग से DMs को इमोजी के जरिए रिप्लाई करने की सुविधा रोल आउट करने की है। साथ ही इस महीने के अंत में एन्क्रिप्शन लाने पर भी काम चल रहा है।

Aiming to roll out ability to reply to individual DMs, use any reaction emoji & encryption later this month

— Elon Musk (@elonmusk) March 5, 2023