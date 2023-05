Twitter पर आसानी से कर सकेंगे फेक फोटो और वीडियो की पहचान, आ रहा काम का फीचर

माइक्रोब्लॉगिंग साइट Twitter ने पिछले साल कम्युनिटी नोट्स फीचर को लॉन्च किया था। अब कंपनी प्लेटफॉर्म पर जल्द नई सुविधा जोड़ने वाली है, जिससे यूजर ट्विटर पर फर्जी फोटो और वीडियो क्लिप को आसानी से पहचान सकेंगे। कंपनी का मानना है कि इस फीचर से गलत जानकारी देने वाली इमेज व वीडियो को आसानी से रोका जा सकेगा। Also Read - Twitter में आने वाला है YouTube जैसा फीचर, Elon Musk ने किया ऐलान

ट्विटर ने ट्वीट कर कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फेक इमेज और वीडियो की भरमार है और इन्हें AI टेक्नोलॉजी द्वारा बनाया गया है। इसलिए हम नोट्स फॉर मीडिया फीचर की टेस्टिंग कर रहे हैं। यह टूल साइट के क्राउड-सोर्स फैक्ट चेक के जरिए फर्जी फोटो और वीडियो की जांच करेगा।

From AI-generated images to manipulated videos, it's common to come across misleading media. Today we're piloting a feature that puts a superpower into contributors' hands: Notes on Media

Notes attached to an image will automatically appear on recent & future matching images. pic.twitter.com/89mxYU2Kir

— Community Notes (@CommunityNotes) May 30, 2023