Twitter में कई नए फीचर्स पिछले दिनों जोड़े गए हैं। एलन मस्क का यह मैक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पूरी तरह से Facebook और Google के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चुनौती देने को तैयार है। हाल ही में इसमें एनक्रिप्टेड DM फीचर रोल आउट किया गया है, जो यूजर प्राइवेसी के लिए लाया गया है। इसके अलावा नया इमोजी पिकर टूल भी DM के लिए जोड़ा गया है। यही नहीं, ट्विटर ने ब्लू सब्सक्रिप्शन वाले यूजर्स के लिए 2 घंटे का वीडियो शेयरिंग फीचर भी पिछले सप्ताह लॉन्च किया है। अब ट्विटर में यूजर्स को कई और नए फीचर्स मिलने वाले हैं।

ट्विटर के नए मालिक एलन मस्क ने घोषणा की है कि इसमें जल्द ही दो नए फीचर्स मिलने वाले हैं, जो यूजर्स का वीडियो एक्सपीरियंस बेहतर कर देगा। एक यूजर द्वारा पूछे गए सवाल पर जबाब देते हुए मस्क ने बताया कि अब ट्विटर पर वीडियो देखते समय 15 सेकेंड फॉर्वर्ड और बैक बटन जोड़े जाएंगे। इस फीचर को आने वाले कुछ सप्ताह में रोल आउट किया जाएगा।

इसके अलावा मस्क ने Twitter में पिक्चर-इन-पिक्चर मोड फीचर भी जोड़े जाने की बात कही है। इसके जरिए यूजर्स ट्विटर पर वीडियो देखते समय भी अपने फोन को स्क्रॉल कर सकेंगे।

@elonmusk please add 15 second forward and back seek buttons while watching

