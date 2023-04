Twitter आज यानी 20 अप्रैल से मुफ्त वाले ब्लू टिक को हटाने की प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। अब ब्लू टिक बैज का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को ब्लू सब्सक्रिप्शन लेना होगा। इससे पहले 1 अप्रैल से मुफ्त के ब्लू टिक हटाने की शुरुआत होने जा रही थी, लेकिन इसके बाद यूजर्स को कुछ और समय दिया गया। एलन मस्क द्वारा ट्विटर की कमान संभालने के बाद बैज का आकार और कलर भी बदले जा चुके हैं। Also Read - Twitter Blue Tick फ्री में मिला या पैसे से, नहीं चलेगा पता

Elon Musk द्वारा ट्विटर की कमान संभालने से पहले ब्लू बैज पब्लिक इंटरेस्ट में दिया जाता था। पहले ये ब्लू बैज मुफ्त में दिया जाता था और सिर्फ ब्लू टिक का इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन एलन मस्क द्वारा कमान संभालने के बाद न सिर्फ कंपनी की पॉलिसी में बदलाव किए गए, बल्कि कई लोगों को नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा है। Also Read - Twitter ने किया बड़ा खुलासा, भारत में ये होगी Twitter Blue की कीमत, जानें फीचर्स

ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन एक पेड सर्विस है। इसकी मदद से यूजर्स वेरिफाइड बैज के अलावा ट्वीट एडिट करने के अलावा कई और दमदार ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक साल के सब्सक्रिप्शन की कीमत 6800 रुपये है, वहीं एक महीने 680 रुपये लगा सकेंगे।

इसमें लॉन्ग वीडियो पोस्ट करने का भी ऑप्शन दिया है।

Tomorrow, 4/20, we are removing legacy verified checkmarks. To remain verified on Twitter, individuals can sign up for Twitter Blue here: https://t.co/gzpCcwOXAX

Organizations can sign up for Verified Organizations here: https://t.co/YtPVNYypHU

— Twitter Verified (@verified) April 19, 2023