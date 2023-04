Elon Musk ने हाल ही में Twitter के सभी लेगेसी अकाउंट्स से Blue Tick को रिमूव कर दिया था। इस नई पॉलिसी के तहत दुनियाभर के जानें-माने लोगों के अकाउंट पर लगे ब्लू टिक हट गए थे, इनमें भारतीय सेलेब्रिटीज भी शामिल थे। हालांकि, अब लेटेस्ट रिपोर्ट में कुछ अलग ही खबर सामने आ रही है। इन रिपोर्ट्स की मानें, तो अब एलन मस्क ने अपनी पॉलिसी में यूटर्न ले लिया है और कुछ यूजर्स को वो बिना Twitter Blue सब्सक्रिप्शन प्लान के ब्लू टिक बिल्कुल फ्री प्रोवाइड कर रहे हैं। आइए जानते हैं कौन हैं वो यूजर्स। Also Read - आज से गायब होने लगेंगे फ्री वाले ब्लू टिक, ट्विटर ने दिलाया याद

Rolling Stone की लेटेस्ट रिपोर्ट में जानकारी दी गई है कि Twitter अब 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स वाले यूजर्स को बिना पैसे खर्च किए फ्री में Blue Tick दे रहा है। इससे पहले 1 मिलियन फॉलोअर्स वाले यूजर्स के अकाउंट से भी लेगेसी ब्लू टिक को हटा दिया गया था, लेकिन अब उन्हें फिर से अपने अकाउंट पर ब्लू टिक मिल गया है।

Also Read - Twitter ने किया बड़ा खुलासा, भारत में ये होगी Twitter Blue की कीमत, जानें फीचर्स

My Twitter account says I’ve subscribed to Twitter Blue. I haven’t.

My Twitter account says I’ve given a phone number. I haven’t. — Stephen King (@StephenKing) April 20, 2023

My blue tick is back for some reason. I haven’t paid for it. What’s up @Twitter ? — Nidhi Razdan (@Nidhi) April 23, 2023

i have no clue how this happened, i absolutely did not buy twitter blue pic.twitter.com/rYzE2ATfla — hasanabi (@hasanthehun) April 22, 2023



कुछ यूजर्स ने ट्विटर के जरिए जानकारी भी दी है कि उन्होंने Twitter Blue सब्सक्रिप्शन प्लान के लिए किसी तरह की रकम अदा नहीं की है, लेकिन फिर भी उनके अकाउंट पर ब्लू टिक दोबारा दिखने लगा है।

क्या सच में 1 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स वाले यूजर्स को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर फ्री में ब्लू टिक दिया जाएगा, इस संबंध में फिलहाल ट्विटर के मालिक एलन मस्क ने किसी प्रकार की आधिकारिक घोषणा नहीं की है।

Twitter Blue का चार्ज

ट्विटर ने भारतीय यूजर्स के लिए मंथली और एनुअल Twitter Blue सब्सक्रिप्शन सर्विस पेश की है। आम यूजर्स जो केवल वेब में ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं उनको एक महीने के लिए 650 रुपये और साल भर के लिए 6,800 रुपये खर्च करने होंगे। वहीं, मोबाइल ऐप यूज करने वाले यूजर्स को हर महीने 900 रुपये और साल भर के लिए 9,400 रुपये खर्च करने होंगे।

मिलेंगे ये फायदे

Twitter Blue सब्सक्रिप्शन लेने वाले ट्विटर यूजर्स को कंपनी प्रीमियम फीचर्स उपलब्ध कराएगी। यूजर्स अपने ट्वीट को एडिट कर सकेंगे। साथ ही, उनके ट्वीट की रीच भी आम यूजर्स के मुकाबले ज्यादा होंगी। यही नहीं, ट्विटर ब्लू सर्विस वाले यूजर्स को कई तरह के और बेनिफिट्स प्रॉयरिटी यूजर के तौर पर दिए जाएंगे।