Twitter Blue Tick फ्री में मिला या पैसे से, नहीं चलेगा पता

Twitter ने हाल ही में ऐलान किया था कि 1 अप्रैल से सभी legacy ब्लू टिक यानी फ्री वाले ब्लू टिक (Blue Tick) को प्लेटफॉर्म से रिमूव कर दिया जाएगा। इसका मतलब यह था कि 1 अप्रैल के बाद से ट्विटर पर केवल Twitter Blue सब्सक्राइबर्स के ही ब्लू टिक शो होंगे। हालांकि, अब 1 अप्रैल तारीख जा चुकी है, लेकिन माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म पर बिना ट्विटर ब्लू सब्सक्राइब वाले ब्लू टिक अब भी देखे जा सकते हैं। हालांकि, अब ब्लू टिक के लेबल में कुछ बदलाव देखे जा सकते हैं। Also Read - Twitter ने किया बड़ा खुलासा, भारत में ये होगी Twitter Blue की कीमत, जानें फीचर्स

आज 3 अप्रैल को भी Twitter पर फ्री वाले यानी लिगेसी Blue Tick देखने को मिल रहे हैं। हालांकि, जब आप ब्लू टिक पर क्लिक करेंगे, तो आपको एक नया लेबल देखने को मिलेगा। नया लेबल पहले से थोड़ा अलग है। दरअसल, पहले जब भी आप ब्लू टिक पर क्लिक करते थे तो आपको पता चल जाता था कि यह ब्लू टिक ‘Twitter Blue’ सब्सक्रिप्शन से मिला या है फिर फ्री में।

पहले Twitter Blue सब्सक्रिप्शन के जरिए मिले ब्लू टिक में लिखा मिलता था, ”This account is verified because it’s subscribed to Twitter Blue”। वहीं, फ्री वाले ब्लू टिक में लिखा होता था, “This is a legacy verified account. It may or may not be notable।”

वहीं, अब आप किसी भी ब्लू टिक पर क्लिक करेंगे तो आपको यह लिखा मिलेगा- “This account is verified because it’s subscribed to Twitter Blue or is a legacy verified account।”

इस नए लेबल से यह पहचान पाना मुश्किल है कि अब ट्विटर यूजर्स के पास जो ब्लू टिक मौजूद है, वो ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन की वजह से है या फिर लिगेसी अकाउंट की वजह से। हालांकि, अब-तक पुराने लिगेसी अकाउंट्स के ब्लू टिक को रिमूव नहीं किया गया है, लेकिन यह कब-तक रहेंगे यह कहना मुश्किल है। हो सकता है कि Twitter के मालिक Elon Musk भविष्य के अपडेट के साथ लिगेसी अकाउंट वाले फ्री ब्लू टिक को हमेशा के लिए हटा दें।

बता दें, 15 अप्रैल से माइक्रोब्लॉगिंग साइट Non-Twitter Blue यूजर्स पर कुछ रोक लगाने वाली है। 15 अप्रैल से उन्हें ट्वीट का रिकमंडेशन नहीं दी जाएगी। इसके साथ ही ऐप में अनवैरिफाइड यूजर्स को वोटिंग में पार्टिसिपेंट करने की इजाजत भी नहीं मिलेगी।

Twitter Blue Plan Price

फरवरी की शुरुआत में ट्विटर ने भारत में ट्विटर ब्लू सब्सक्रिप्शन की कीमतों का ऐलान किया था। Android व iOS यूजर्स के लिए जहां इस सर्विस की मासिक कीमत 900 रुपये रखी गई थी, वहीं ट्विटर वेबसाइट के लिए इस सर्विस का दाम महज 650 रुपये था। इसमें यूजर्स को 1 महीने का सब्सक्रिप्शन मिलता है। इसके अलावा, ट्विटर वेबसाइट के लिए वार्षिक प्लान की कीमत 7,800 रुपये रखी गई है। हाल ही में iOS यूजर्स के लिए वार्षिक प्लान रिवील किया गया है, जिसकी कीमत 9,400 रुपये है।