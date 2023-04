कॉलर आइडेंटिफिकेशन ऐप Truecaller ने लंबे समय से चर्चा में बने लाइव कॉलर आईडी फीचर को iOS के प्रीमियम यूजर्स के लिए रोलआउट कर दिया है। कंपनी का मानना है कि इस फीचर के आने से यूजर्स को पहले की तुलना में अब ज्यादा सिक्योर प्लेटफॉर्म मिलेगा और इससे उनका अनुभव बेहतर होगा।

Introducing, for the very first time – Live Caller ID on iPhone! 📲

All you have to do is to say “Hey Siri, Search Truecaller”.#HeySiriSearchTruecaller pic.twitter.com/clomwxwJxc

— Truecaller (@Truecaller) April 12, 2023