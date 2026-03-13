Truecaller ने भारत में लॉन्च किया नया 'Family Protection' फीचर, परिवार को स्कैम कॉल से बचाने में करेगा मदद

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 13, 2026, 04:41 PM (IST)
फोन पर बढ़ते ऑनलाइन फ्रॉड और स्कैम कॉल्स के बीच Truecaller ने भारत में एक नया फीचर Family Protection लॉन्च किया है। इस फीचर का मकसद पूरे परिवार को संदिग्ध कॉल्स और ऑनलाइन ठगी से बचाना है। कंपनी ने बताया कि यह फीचर एक ‘Safety Circle’ की तरह काम करेगा, जिसमें एक परिवार के अधिकतम 5 लोग शामिल हो सकते हैं। इसके जरिए परिवार के सदस्य एक-दूसरे की सुरक्षा से जुड़े अलर्ट पा सकेंगे। आजकल देश में इम्पर्सोनेशन फ्रॉड, AI वॉइस क्लोनिंग और डिजिटल अरेस्ट जैसे नए-नए स्कैम तेजी से बढ़ रहे हैं, इसलिए यह फीचर खासतौर पर यूजर्स को ऐसे खतरों से बचाने के लिए तैयार किया गया है। कंपनी का मानना है कि परिवार के लोग मिलकर अगर सुरक्षा पर नजर रखें तो स्कैम का खतरा काफी कम हो सकता है। और पढें: Truecaller ने पेश किया नया फीचर, पूरे परिवार को कॉल स्कैम से करेगा सुरक्षित
इस नए फीचर की सबसे खास बात यह है कि यह संदिग्ध कॉल्स के बारे में रियल-टाइम अलर्ट देता है। अगर सिस्टम को लगे कि कोई कॉल खतरनाक हो सकती है, तो यह यूजर को तुरंत चेतावनी देता है। इसके अलावा परिवार में जो व्यक्ति एडमिन होगा, उसे भी नोटिफिकेशन मिल सकता है। जरूरत पड़ने पर एडमिन किसी दूसरे सदस्य की संदिग्ध कॉल को रिमोटली खत्म भी कर सकता है। कंपनी के अनुसार यह सुविधा खासतौर पर बुजुर्गों के लिए यूजफुल हो सकती है क्योंकि अक्सर स्कैम करने वाले लोग उन्हें ही निशाना बनाते हैं। कई बार ठग खुद को बैंक अधिकारी, पुलिस या सरकारी कर्मचारी बताकर लोगों को डराते हैं और पैसे मांगते हैं। ऐसे मामलों में यह फीचर परिवार को तुरंत सतर्क करने में मदद कर सकता है।
हालांकि कंपनी ने साफ कहा है कि यह फीचर परिवार के सदस्यों की प्राइवेसी को प्रभावित नहीं करेगा। यानी Safety Circle में जुड़े लोग एक-दूसरे के कॉल लॉग, मैसेज या निजी जानकारी नहीं देख पाएंगे। इसका मकसद सिर्फ सुरक्षा से जुड़े अलर्ट शेयर करना है। कंपनी के मुताबिक यह सिस्टम दुनिया भर में मौजूद उसके 450 मिलियन से ज्यादा यूजर्स के डेटा और अनुभव से मिलने वाली जानकारी पर आधारित है। इसी नेटवर्क की मदद से ऐप संदिग्ध नंबरों और स्कैम कॉल्स की पहचान करता है। कंपनी का दावा है कि साल 2025 में उसके प्लेटफॉर्म ने करीब 68 अरब स्पैम और फ्रॉड कॉल्स की पहचान की थी, जिससे यह समझा जा सकता है कि इस तरह की सुरक्षा सुविधाओं की जरूरत कितनी बढ़ गई है।
यह नया Family Protection फीचर फिलहाल सभी यूजर्स के लिए फ्री में उपलब्ध है। हालांकि जो लोग Truecaller Premium Family Plan लेते हैं, उन्हें इसके साथ कुछ अतिरिक्त सुरक्षा टूल्स और ज्यादा एडवांस मॉनिटरिंग फीचर्स मिलेंगे। कंपनी का कहना है कि यह सब्सक्रिप्शन उन यूजर्स के लिए बनाया गया है जो अपने परिवार के लिए और ज्यादा मजबूत सुरक्षा चाहते हैं, गौर करने वाली बात यह है कि इस फीचर की घोषणा पहली बार दिसंबर 2025 में पायलट प्रोग्राम के रूप में स्वीडन, चिली, मलेशिया और केन्या में की गई थी। शुरुआती टेस्टिंग के बाद अब इसे भारत में लॉन्च किया गया है, जो Truecaller का सबसे बड़ा बाजार माना जाता है और यहां इसके करीब 20 लाख प्रीमियम सब्सक्राइबर हैं।
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