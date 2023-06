Paytm पर अब फेवेरेट कॉन्टेक्ट को कर सकेंगे 'Pin', पहले से तेज होगी UPI पेमेंट

Paytm ने अपने यूजर्स के लिए एक नया फीचर रोलआउट किया है। यह है पेटीएम का नया ‘Pin’ फीचर। इस फीचर की मदद से यूजर्स उन कॉन्टेंट को ऐप में ‘Pin’ कर सकेंगे, जिन्हें वह अक्सर यूपीआई पेमेंट करते रहते हैं। इस फीचर का उद्देश्य यूजर्स के लिए पेटीएम के जरिए यूपीआई पेमेंट पहले से ज्यादा फास्ट और आसान बनाना है। पेमेंट करने के लिए यूजर्स को ऐप में जाकर कॉन्टेंट सर्च करना पड़ता है। कॉन्टेक्ट सर्च करने में काफी समय बर्बाद हो जाता है। इसी समय की बचत के लिए पेटीएम ने नया पिन फीचर पेश किया है, जो कि कॉन्टेक्ट सर्च करने की जरूरत को खत्म कर देता है। Also Read - iPhone यूजर्स भी कर सकते हैं Paytm पर UPI Lite का यूज, जानें कैसे करें सेटअप

Paytm ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के जरिए आज 27 जून को इस नए फीचर की जानकारी सार्वजनिक की है। पेटीएम ने जानकारी दी है कि अब यूजर्स ऐप में उन कॉन्टेक्ट्स को 'Pin' कर सकेंगे, जिन्हें वह अक्सर पेमेंट करते रहते हैं। इस नए फीचर की मदद से आपको पेमेंट करने के लिए उस कॉन्टेक्ट को ऐप में सर्च नहीं करना पड़ेगा। आप सीधे ऐप में जाएंगे, तो आपको वह कॉन्टेक्ट्स ऊपर पिन दिखाई देंगे। फिलहाल इस नए फीचर की मदद से आप 5 कॉन्टेक्ट को ऐप में पिन कर सकते हैं।

Now pin your favorite contact for even faster UPI payments! 📌 Only with #PaytmUPI 🚀

Read more here: https://t.co/s1XQssOj2B#Paytm #PaytmKaro

— Paytm (@Paytm) June 27, 2023