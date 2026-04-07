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Paytm का बड़ा अपडेट, दो नए फीचर्स किए लॉन्च

Paytm ने अपने यूजर्स के लिए दो नए स्मार्ट फीचर्स लॉन्च किए हैं, जिससे डिजिटल पेमेंट और भी आसान और सुरक्षित हो गया है, अब लोग Fingerprint या Face ID से पेमेंट कर सकते हैं और बिना ATM Card के भी आसानी से कैश निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं...

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 07, 2026, 12:12 PM (IST)

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Paytm ने अपने प्लेटफॉर्म पर दो नए फीचर्स लॉन्च किए हैं, Biometric Authentication के जरिए UPI Payments और Cardless ATM withdrawals, इन नए अपडेट्स के बाद अब यूजर्स को हर बार UPI PIN डालने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि वे अपने Fingerprint या Face ID से ही पेमेंट को वेरिफाई कर सकेंगे। इसके अलावा, बिना ATM Card के भी सीधे Paytm App के जरिए कैश निकालना संभव हो गया है। news और पढें: 1 अप्रैल से लागू होंगे ये 5 बड़े नियम, PF से लेकर UPI पेमेंट तक बदलेगा ये सब

क्या RBI के नए नियमों के बाद बदला डिजिटल पेमेंट का तरीका?

यह अपडेट Reserve Bank of India (RBI) के नए Two-Factor Authentication नियमों के बाद सामने आया है, जो 1 अप्रैल से लागू हुए हैं। नए नियमों के अनुसार, अब किसी भी डिजिटल ट्रांजैक्शन को पूरा करने के लिए केवल OTP पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि यूजर को एक अतिरिक्त सिक्योरिटी लेयर जैसे PIN, Passwor या Biometric Verification का इस्तेमाल करना होगा। यह नियम UPI, Card Payment और Digital Wallets सहित सभी डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर लागू होता है, जिससे फ्रॉड और साइबर क्राइम को कम करने में मदद मिलेगी।

क्या बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन से बढ़ेगी सुरक्षा और प्राइवेसी?

Paytm के मुताबिक, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन फीचर एंड्रॉयड डिवाइसेज के Fingerprint Sensor और iOS के Face ID दोनों पर काम करेगा। कंपनी ने यह भी साफ किया है कि यूजर्स का बायोमेट्रिक डेटा न तो Paytm और न ही बैंक द्वारा स्टोर या एक्सेस किया जाएगा, जिससे यूजर्स की प्राइवेसी पूरी तरह सुरक्षित रहेगी, हालांकि NPCI के नियमों के अनुसार, बायोमेट्रिक के जरिए होने वाले UPI ट्रांजैक्शन की सीमा ₹5000 प्रति ट्रांजैक्शन तय की गई है, वहीं जो यूजर्स पुराने तरीके से पेमेंट करना चाहते हैं, उनके लिए UPI PIN का ऑप्शन पहले की तरह जारी रहेगा।

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क्या अब बिना ATM Card के भी आसानी से निकाल सकेंगे कैश?

Cardless ATM withdrawals फीचर भी यूजर्स के लिए काफी सुविधाजनक साबित हो सकता है। इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए यूजर का बैंक अकाउंट Paytm UPI से लिंक होना जरूरी है। इसके बाद किसी भी सपोर्टेड ATM पर जाकर ‘UPI Cash Withdrawal’ ऑप्शन चुनना होगा, फिर जितनी राशि निकालनी है वह दर्ज करनी होगी और स्क्रीन पर दिख रहे QR Code को Paytm App से स्कैन करना होगा। इसके बाद UPI PIN डालकर ट्रांजैक्शन पूरा किया जा सकता है और ATM से तुरंत कैश निकल जाएगा। इस सुविधा के तहत एक बार में अधिकतम ₹10,000 तक की राशि निकाली जा सकती है, जिससे बिना कार्ड के भी कैश निकालना अब बेहद आसान हो गया है।