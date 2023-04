Meta के CEO Mark Zuckerberg ने लोकप्रिय इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp के लिए Keep in Chat फीचर अनाउंस कर दिया है। इस फीचर से सेंडर को एक सुपरपावर मिलेगी। यह यूजर्स को गायब (डिसअपीयर) होने वाले मैसेज थ्रेड में एक मैसेज को लंबे समय तक बनाए रखने की सुविधा देगा। इसके तहत सेंडर के पास एक ऑप्शन होगा कि वह चैट में दूसरों को बाद के लिए कुछ डिसअपीयर मैसेज सेव करने की सुविधा देना चाहता है या नहीं। आइये, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - WhatsApp अपने कीबोर्ड को कर रही रीडिजाइन, इमोजी के लिए करनी पड़ेगी अधिक स्क्रॉलिंग

WhatsApp Keep in Chat feature

WhatsApp में यूजर्स को Disappering Message फीचर मिलता है। डिसअपीयर के तौर पर भेजा गया मैसेज अपने आप आपके द्नारा तय किया गया समय पूरा होने के बाद डिलीट हो जाता है। इस मैसेज को ज्यादा समय के लिए चैट में सेव करके नहीं रखा जाता है। कंपनी ने यूजर्स की प्राइवेसी को देखते हुए इसे पेश किया है। Also Read - WhatsApp आईफोन यूजर्स के लिए लाया नया 'Sticker Maker' टूल, जानें कैसे करें इस्तेमाल

कभी-कभी ऐसा होता है कि वॉयस नोट या महत्वपूर्ण जानकारी जिसे आप रखना चाहते हैं, लेकिन वह डिसअपीयर हो जाता है। इसके लिए कंपनी पिछले काफी समय से एक ऐसे फीचर पर काम कर रही थी, जो यूजर्स को डिसपीयर मैसेज को कुछ देर के लिए चैट में रखने की सुविधा दे। अब लंबे इंतजार के बाद Keep in Chat फीचर अनाउंस कर दिया गया है। Also Read - WhatsApp चैट को एक्सपोर्ट करने का सबसे आसान तराकी, जानें पूरा प्रोसेस

व्हाट्सऐप का कीप इन चैट फीचर सेंडर के कहने पर गायब होने वाले मैसेज में से जरूरी टेक्स्ट को सेव करने की सुविधा देता है। यदि आपने मैसेज भेज दिया है, तो आपके पास यह कंट्रोल है कि चैट में मौजूद अन्य लोग इसे बाद के लिए सेव रख सकते हैं या नहीं।

सेंडर की अनुमति के बिना नहीं कर पाएंगे सेव

जब कोई मैसेज को सेव रखता है तो इसकी जानकारी सेंडर को मिल जाएगी और सेंडर अपने फैसले को वापस ले सकता है और मैसेज को डिलीट कर सकता है। अगर आपने फैसला किया है कि आपका मैसेज दूसरों के द्वारा नहीं रखा जा सकता है तो आपका निर्णय अंतिम है कोई और इसे नहीं रख सकता है और टाइमर समाप्त होने पर मैसेज डिलीट हो जाएगा।

इस तरह सेंडर के पास अंतिम निर्णय लेने का मौका होता है वे अपने द्वारा भेजे जाने वाले मैसेज को डिलीट करना चाहते है या नहीं।

WhatsApp पर सेव किया गया मैसेज एक बुकमार्क आइकन के साथ दिखाई देगा और आप यह मैसेज Kept Messages फोल्डर में देख पाएंगे। व्हाट्सऐप ने अपने ब्लॉग पोस्ट में कहा है कि उन्हें उम्मीद है कि इस अपडेट को लोग एन्जॉय करेंगे।