X (Twitter) में आया नया AI बेस्ड फीचर, Elon Musk ने किया एलान

Twitter में लागातर नए-नए फीचर्स आ रहे हैं। Elon Musk ने आज अपने लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट X (Twitter) के लिए एक नए AI पावर्ड फीचर की घोषणा कर दी है। कंपनी प्लेटफॉर्म के लिए कई artificial intelligence (AI) लाने पर काम कर रहा है, जो उसे एवरीथिंग ऐप बनाने में मदद करेगा। कंपनी के मालिक एलन मस्क ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। आइये, डिटेल में जानते हैं।

एलन मस्क ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से ट्वीट कर बताया है कि X पर AI बेस्ड See Similar Posts फीचर रोल आउट हो रहा है। हालांकि, उन्होंने अपने ट्वीट में इस फीचर की डिटेल नहीं दी है। मस्क ने यह भी नहीं बताया है कि यह फीचर कैसे काम करेगा। हालांकि, फीचर के नाम से ही पता चल रहा है कि यह फीड पर एक जैसे पोस्ट दिखाने के लिए लाया जा रहा है।

AI-based “See similar” posts feature is rolling out now

— Elon Musk (@elonmusk) November 3, 2023