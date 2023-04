Elon Musk ने बदला Twitter का नाम, 18 मई से आएगी नई पॉलिसी

Elon Musk ने Twitter Inc. नाम आधिकारिक तौर पर X Corp. कर दिया है। कंपनी अगले महीने 18 मई को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की प्राइवेसी पॉलिसी लाने वाली है। इससे पहले यह रिपोर्ट सामने आई थी कि मस्क ने चुपके से Twitter Inc. को X Corp. के साथ मर्ज कर दिया है। दरअसल एलन मस्क द्वारा 4 अप्रैल को दायर किए गए कोर्ट फाइलिंग में यह बात सामने आई थी। इसके बाद मस्क ने ट्विटर पर कुछ दिन पहले एक ट्वीट भी किया था, जिसमें उसने केवल X लिखा था। Also Read - Twitter Verified अकाउंट्स को मिलेगी प्रायरिटी, कंटेट क्रिएटर्स की होगी कमाई

कंपनी के सीईओ एलन मस्क ने कल ट्वीट करके ट्विटर की प्राइवेसी और सेफ्टी पॉलिसी के बारे में जानकारी शेयर की थी। मस्क ने ट्विटर सेफ्टी और ट्रांसपेरेंसी को ज्यादा बेहतर बनाने की घोषणा करते हुए बताया कि ट्विटर की ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस को इंप्रूव किया जा रहा है, लेकिन अभी भी बहुत काम बांकी है। Also Read - Twitter लाया नई पॉलिसी, गंदे कमेंट्स वाले Tweets पर लगेगा 'सेफ्टी लेबल'

नई प्राइवेसी प़ॉलिसी

इसके अलावा एलन मस्क ने साफ किया है कि वेरिफाइड ब्लू बैज वाले अकाउंट्स के ट्वीट और पोस्ट को प्रायरिटी दी जाएगी यानी जिन यूजर्स ने ब्लू वेरिफिकेशन की सर्विस ली है या फिर उनके पास लीगेसी व्लू वेरिफिकेशन सर्विस है उनके ट्वीट को प्रायरिटी दी जाएगी यानी उनके ट्वीट की रीच ज्यादा होगी। इसके अलावा मस्क ने प्राइवेसी पॉलिसी पर कहा है कि ट्विटर पर फ्रीडम ऑफ स्पीच है, लेकिन सेंसर्ड और शैडोबैनिंग वाले अकाउंट्स की रीच को कम कर दिया जाएगा। ट्विटर की यह नई प्राइवेसी पॉलिसी अगले महीने 18 मई से लागू होगी। Also Read - Twitter पर पराग अग्रवाल ने किया मुकदमा, मांगे 8 करोड़ रुपये

Twitter Inc. हुई X Corp.

एलन मस्क द्वारा कोर्ट में जमा किए गए दस्तावेज के मुताबिक, ट्विटर को एक्स कॉर्पोरेशन के साथ मर्ज कर दिया गया है, जिसकी पैरेंट कंपनी X Holding Corp. है। एलन मस्क ट्विटर के साथ-साथ X Holding Corp. के भी मालिक हैं। इस कंपनी को मस्क ने अप्रैल 2022 में रजिस्टर करवाया था।

ट्विटर के कॉर्पोरेट दस्तावेज को कोर्ट में दाखिल करते समय कंपनी ने बताया कि ट्विटर इंक को एक्स कॉर्प में मर्ज कर दिया गया है और अब ट्विटर इंक कोई कंपनी नहीं है। लूमर द्वारा दायर किए गए मुकदमे का प्रतिवादी अब ट्विटर इंक नहीं X Holdings Corp. रहेगा।

X ब्रांड का बनेगा सुपरऐप

एलन मस्क अपने X ब्रांड का सुपर ऐप क्रिएट कर रहे हैं, जिसका नाम Everyting ऐप होगा। इस ऐप के जरिए माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म Twitter को एक्सेस किया जा सकेगा। एलन मस्क चीनी प्लेटफॉर्म WeChat के तर्ज पर अपना एवरिथिंग ऐप डेवलप कर रहे हैं। इस ऐप के जरिए सोशल नेटवर्किंग के साथ-साथ, मैसेजिंग, पेमेंट सिस्टम की भी सुविधा मिलती है।

Elon Musk का X ब्रांड भी मार्क जकरबर्ग के Meta ब्रांड की तरह एक अंब्रैला कंपनी होगी। जिस तरह Meta में Facebook, Instagram और WhatsApp शामिल हैं, उसी तरह एलन मस्क का X Corp एक अंब्रैला की तरह काम करेगा।