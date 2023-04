Twitter के मालिक बनते ही Elon Musk ने लोकप्रिय माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। अब ट्विटर के CEO Elon Musk ने शुक्रवार को कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पहले साल के बाद यानी 12 महीने के बाद कंटेंट सब्सक्रिप्शन में 10 प्रतिशत की कटौती करेगा। इसका कारण बताते हुए कंपनी ने कहा कि वह अपने रेवेन्यू सोर्स में विविधता लाने के लिए वेबसाइट पर कंटेंट को मोनेटाइज करना चाहती है। डिटेल के लिए आगे पढ़ें। Also Read - Twitter की बड़ी कार्रवाई, हटा दिए 65 लाख से ज्यादा 'गलत' कॉन्टेंट

एलन मस्क ने कहा कि कंपनी कंटेंट सब्सक्रिप्शन पर पहले 12 महीने तक कटौती नहीं करेगी। अक्टूबर में बंद हुए अपने $44 बिलियन (लगभग 3,59,700 करोड़ रुपये) के अधिग्रहण के कारण पिछले साल कंपनी के विज्ञापन रेवन्यू आय में गिरावट आई थी। इसके बाद मस्क रेवन्यू बढ़ाने के लिए ट्विटर पर बदलाव ला रहे हैं।

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मस्क ने यह भी कहा कि iOS और एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पर कंपनी के सब्सक्रिप्शन में कटौती दूसरे साल में घटकर 15 प्रतिशत रह जाएगी। बता दें कि पहले साल यह 30 प्रतिशत थी।

For the next 12 months, Twitter will keep none of the money. Content creators will receive whatever money Twitter receive from subscriptions.

Twitter’s goal is to maximize creator prosperity. pic.twitter.com/S1qCapq7SV

— DogeDesigner (@cb_doge) April 28, 2023