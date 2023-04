WhatsApp एक नए फीचर Channels पर काम कर रहा है। Channels को कई लोगों तक जानकारी पहुंचाने के लिए एक टूल के तौर पर लाया जा रहा है। इसे भविष्य में आने वाले ऐप के अपडेट के साथ रिलीज किया जाएगा। Meta के स्वामित्व वाला यह इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप WhatsApp अपने यूजर्स के एक्पीरियंस को और भी बेहतर बनाने के लिए कई नए फीचर पर काम कर रहा है। ब्रॉडकास्टिंग के लिए आने वाले नए वन-टू-मेनी टूल की मदद से अब लोगों तक जानकारी पहुंचाना और भी आसान हो जाएगा। आइये, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। Also Read - WhatsApp के लिए आया Keep in Chat फीचर, अब Disappearing Message को कर पाएंगे सेव

WhatsApp Channels feature

WhatsApp के अपकमिंग फीचर्स पर अपनी नजर रखने वाली वेबसाइट WABetainfo ने इस नए टूल की जनाकरी दी है। Android 2.23.8.6 update के लिए आए WhatsApp beta से पता चला था कि कंपनी ब्रॉडकास्टिंग के लिए one-to-many टूल Channels पर काम कर रही है। इसकी मदद से लोग आसानी से उन लोगों से न्यू पा सकेंगे, जिन्हें वे सिलेक्ट करते हैं।

एंड्रॉयड के लिए यह फीचर अभी भी डेवलपमेंट फेज में है। WABetainfo की हालिया रिपोर्ट के अनुसार, Testflight पर उपलब्ध iOS 23.8.0.75 update के लिए लेटेस्ट WhatsApp beta से पता चला है कि iOS ऐप के लिए भी इस फीचर पर काम चल रहा है।

अपडेट सेक्शन में मिलेगा यह फीचर

रिपोर्ट में एक स्क्रीनशॉट दिया गया है। इसमें दिखाई दे रहा है कि कंपनी स्टेटस टैब को रीनेम करके Updates नाम दे रही है। इस सेक्शन में ही Channels को लिस्ट किया जाएगा। व्हाट्सऐप चैनल एक प्राइवेट टूल है, जहां फोन नंबर और चैनल से जुड़ने वाले यूजर्स की जानकारी हमेशा छिपी रहती है।

हालांकि, एक चैनल के भीतर आया मैसेज एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड नहीं होता है। क्योंकि एक-से-कई की अवधारणा चैनलों के लिए बहुत मायने नहीं रखती है। ध्यान दें कि चैनल प्राइवेट मैसेजिंग के एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन को प्रभावित नहीं करेंगे, जो एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड ही रहेंगे।

यह प्राइवेट मैसेज सर्विस एक ऑप्शनल सर्विस है। चैनल भी हैंडल का सपोर्ट करेंगे, इसलिए यूजर्स व्हाट्सऐप के भीतर अपना यूजर नेम दर्ज करके एक विशिष्ट व्हाट्सऐप चैनल सर्च कर सकते हैं। यह सुविधा चैनलों की पहुंच में सुधार करने के लिए डिजाइन की गई है, जिससे यूजर्स को अपनी पसंद के अपडेट मिलने में आसान हो।

बता दें कि अभी यह फीचर डेवलपमेंट फेज में है। इसे भविष्य में आने वाले अपडेट के साथ जारी किया जाएगा।