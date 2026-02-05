Bharat Taxi: ये App आज हो गई लॉन्च, Uber-Ola को मिलेगी कड़ी टक्कर

आज भारत के कैब-हेलिंग सेक्टर में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। सरकार Supported Cooperative Model पर आधारित Bharat Taxi को आज नई दिल्ली में आधिकारिक लॉन्च कर दिया है। इस ऐप को केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लॉन्च किया, All India Radio के अनुसार Bharat Taxi का मकसद सहकारी क्षेत्र को मजबूत करना और यात्रियों को ज्यादा बेहतर सेवाएं देना है, फिलहाल इसकी शुरुआत Delhi-NCR से हो रही है, लेकिन आने वाले समय में इसे देश के बाकी राज्यों और शहरों में भी शुरू किया जाएगा। माना जा रहा है कि यह ऐप प्राइवेट कैब एग्रीगेटर्स जैसे Uber और Ola के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। और पढें: सरकार ने लॉन्च की Bharat Taxi, जानिए कैसे ये Ola-Uber से अलग है?

क्या है Bharat Taxi और कौन चला रहा है इसे

Bharat Taxi एक राइड-हेलिंग ऐप है, जो पूरी तरह सहकारी मॉडल पर काम करता है। यह सीधे भारत सरकार द्वारा संचालित नहीं है, बल्कि इसे Sahakar Taxi Cooperative Limited चलाती है, हालांकि इसे केंद्र सरकार का समर्थन प्राप्त है। सरकार का कहना है कि इस मॉडल में ड्राइवरों को मालिकाना हक और कमाई तीनों में बराबर की हिस्सेदारी मिलेगी। इस कोऑपरेटिव से जुड़े कई लोग पहले Amul जैसी सफल सहकारी संस्था के साथ काम कर चुके हैं, जिससे इसकी विश्वसनीयता और बढ़ती है। सरकार का मानना है कि यह मॉडल ड्राइवरों को प्राइवेट कंपनियों के कमीशन सिस्टम से आजादी दिलाएगा। और पढें: सरकार का बड़ा कदम, OLA-UBER को टक्कर देने आ रही है ‘Bharat Taxi’, किराया भी होगा कम

कैसे काम करता है Bharat Taxi का मॉडल

Bharat Taxi का काम करने का तरीका Uber और Ola से काफी अलग है। इसमें हर ड्राइवर, जिसे ‘Sarathi’ कहा जाता है, कोऑपरेटिव के 5 शेयर रखता है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहां हर राइड पर कोई कमीशन नहीं काटा जाता। इसके बजाय ड्राइवरों को ऐप इस्तेमाल करने के लिए सिर्फ ₹30 प्रतिदिन का तय शुल्क देना होता है। अधिकारियों का दावा है कि इसी वजह से यात्रियों को किराया प्राइवेट कंपनियों की तुलना में 30% तक सस्ता मिल सकता है। जहां दूसरी ऐप्स हर राइड पर ₹30–50 तक कमीशन लेती हैं, वहीं Bharat Taxi का जीरो-कमीशन मॉडल ड्राइवर और यात्री दोनों के लिए फायदेमंद माना जा रहा है। कंपनी के मुताबिक, प्लेटफॉर्म पर पहले से ही 4 लाख से ज्यादा ड्राइवर रजिस्टर्ड हैं।

सेफ्टी फीचर्स और पायलट फेज

Bharat Taxi ने सुरक्षा को भी खास प्राथमिकता दी है। ऐप में डेडिकेटेड हेल्पलाइन दी गई है और दिल्ली पुलिस के सहयोग से 35 विशेष बूथ बनाए गए हैं, ताकि यात्रियों की शिकायतों का जल्दी समाधान हो सके, सभी ड्राइवरों का वेरिफिकेशन भी अनिवार्य है। दिसंबर 2025 में दिल्ली और गुजरात में इसका पायलट फेज शुरू हुआ था, जहां रोजाना औसतन 5500 राइड्स दर्ज की गईं, जिनमें से करीब 4000 एयरपोर्ट ट्रिप्स थीं। यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के लिए ऐप में AC, Non-AC, XL Cab, Auto और Bike Taxis जैसे कई ऑप्शन दिए गए हैं। इसका इंटरफेस भी काफी मॉडर्न और शानदार है।