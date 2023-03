WhatsApp यूजर्स के लिए नया अपडेट जारी किया गया है, जिसके बाद यूजर्स एक ही समय में अधिकतम 4 डिवाइस में अकाउंट को लॉगइन कर सकते हैं। दरअसल, इंस्टैंट मैसेजिंग के स्वामित्व वाली कंपनी Meta ने गुरुवार को विंडोज ऐप का नया डिजाइन पेश किया है। विंडोज के लिए तैयार किए गए न्यू ऐप को मोबाइल वर्जन की तरह ही तैयार किया है। साथ ही इसको लेकर दावा किया है कि यह एक फास्ट और बेहतर एक्सपीरियंस देगा। इस ऐप की मदद से मल्टीपल डिवाइस में एक ही समय में लॉगइन हो सकेगा।

WhatsApp ऐलान किया है कि अब यूजर्स अपने एक व्हाट्सऐप अकाउंट से एक साथ एक रियल टाइम में 4 डिवाइस को कनेक्ट कर पाएंगे। साथ ही स्मार्टफोन स्विचऑफ होने के बाद भी चारों डिवाइस पर आने वाली चैट्स सिंक होती रहेंगी। इसको इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को अपने डेस्कटॉप व्हाट्सऐप ऐप को अपडेट करना होगा।

एक बार अपडेट करने के बाद यूजर्स नए फीचर्स का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसमें वीडियो और वॉयस कॉलिंग का भी फीचर शामिल है। यह सभी डिवाइस में एक साथ कनेक्ट करने की भी सुविधा देगा।

No charger, no problem. Now you can link WhatsApp to up to 4 devices so your chats stay synced, encrypted, and flowing even after your phone goes offline 🖥️ 📲

