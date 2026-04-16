AC बंद करने के बाद तुरंत गर्म हो जाता है कमरा, अभी अपनाएं ये टिप्स, बनी रहेगी कूलिंग

AC Tips in Hindi: गर्मी का मौसम शुरू हो गया है। अब घरों में एयर कूलर और AC चलने लगे हैं। ज्यादातर लोग बिजली के बिल को बढ़ने से रोकने के लिए बार-बार एसी ऑन-ऑफ करते हैं, जिससे ठंडक जल्दी खत्म हो जाती है और रूम गर्म हो जाता है। इससे बिजली की खपत भी बढ़ जाती है। हम आपको यहां कुछ तरीके बताने जा रहे हैं, जिन्हें अपनाने से एसी ज्यादा नहीं चलाना पड़ेगा और कमरा लंबे समय तक ठंडा रहेगा। और पढें: Portable Mini AC under Rs 1000: बिना बिजली के चलेंगे ये छोटू AC, कीमत 1000 रुपये से कम

पर्दे

दिन के वक्त धूप सीधा कमरे में आती है। इससे रूम का तापमान बढ़ जाता है और जल्दी गर्म हो जाता है। इस गर्माहट से बचने के लिए AC चलाते समय पर्दों को सही तरह से लगाएं। खिड़की के आसपास के खुली जगह को बेहतर तरीके से कवर करें। इससे एसी की हवा रूम में बनी रहेगी और ठंडक लंबे वक्त तक टिकी रहेगी। और पढें: AC चलाने पर भी Electricity Bill आएगा कम, सरकार की इस ट्रिक्स से होगा आपका फायदा

फैन

एसी बंद करने के बाद अपने फैन को चालू कर दीजिए। इससे फायदा यह होगा कि ठंडी हवा पूरे रूम में फैल जाएगी, जिससे गर्माहट कम हो जाएगी और कूलिंग बनी रहेगी।

इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस

विशेषज्ञों का मानना है कि टीवी और लैपटॉप जैसे उपकरण से हीट निकलती है। इससे कमरे की कूलिंग कम हो जाती है। एसी चलाते वक्त इन इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को बंद करके रखें। इससे कूलिंग ज्यादा होगी और बनी रहेगी।

ऑटो-मोड

आप अपने एसी को बार-बार ऑन या ऑफ करने की बजाय ऑटो मोड या टाइमर लगाकर चलाएं। इससे एसी समय-समय पर ऑन व ऑफ होता रहेगा और कूलिंग बनी रहेगी। साथ ही, आपकी नींद भी खराब नहीं होगी।

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तापमान

AC को 18 से 20 डिग्री टेम्परेचर पर चलाने से कंप्रेसर लगातार काम करता है। इससे बिजली की खपत बढ़ जाती है। इसे बंद करने के बाद कूलिंग भी खत्म हो जाती है। इससे बेहतर है कि अपने एसी को 24 से 25 डिग्री पर सेट करके चलाएं। इससे बिजली का बिल ज्यादा नहीं आएगा और कूलिंग बनी रहेगी।