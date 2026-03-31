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Tablet Buying Guide: टैब खरीदते वक्त इन बातों का रखें ध्यान, नहीं पड़ेगा बाद में पछताना

Tablet Buying Guide: टैबलेट खरीदने जा रहे हैं, तो रुक जाए, क्योंकि हम आपको यहां कुछ टिप्स देने जा रहे हैं, जिससे आप अपने लिए बेहतर टैबलेट चुन सकेंगे।

Published By: Ajay Verma | Published: Mar 31, 2026, 01:20 PM (IST)

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Tablet Buying Guide: स्मार्टफोन और लैपटॉप क तरह टैबलेट (Tablet) की डिमांड मार्केट में बहुत बढ़ गई है। इस डिवाइस पर ऑनलाइन पढ़ाई करने से लेकर ऑफिस मीटिंग तक की जा सकती हैं। यही नहीं मूवी व वेब सीरीज देखने और गेम खेलने के लिए टैब का खूब इस्तेमाल किया जाता है। हालांकि, ज्यादातर लोग टैब खरीदते वक्त कुछ बातों पर ध्यान नहीं देते हैं और बाद में पछताते हैं। हम आपको इस खबर में उन ही बातों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनका ध्यान आपको टैबलेट लेते समय रखना है। आइए नीचे विस्तार से जानते हैं… news और पढें: Vivo Pad 6 Pro हुआ लॉन्च, जानें कीमत से लेकर फीचर्स तक सब कुछ

साइज और वजन

Tablet खरीदते वक्त हमेशा उसके साइज व वजन पर ध्यान दें। अपने लिए ऐसा लैपटॉप चुनें, जो आपके दोनों हाथों में फिट हो जाए और वजन भी कम हो। इससे आप टैब को आसानी से ऑपरेट कर पाएंगे और कैरी करना भी आसान हो जाएगा। news और पढें: Huawei MatePad 11.5 और MatePad SE 11 की पूरी डिटेल Flipkart लिस्टिंग में आई सामने, भर-भर के मिलेंगे फीचर्स

साइज और वजन के अलावा टैबलेट की बॉडी पर भी गौर करें। खरीदते वक्त ऐसा टैब चुनें, जिसकी बॉडी मजबूत हो। इससे फायदा यह होगा कि टैब गिरने पर भी ब्रेक नहीं होगा। news और पढें: Huawei MatePad 11.5 की भारत में कितनी होगी कीमत और कहां से खरीद सकेंगे? जानिए सब कुछ

स्क्रीन

अगर आप गेमिंग से लेकर ऑफिस वर्क तक के लिए टैबलेट खरीदने जा रहे हैं, तो उसकी स्क्रीन को प्राथम्किक्ता जरूर दें। कोशिश करें कि 10 से 12 इंच स्क्रीन वाला टैबलेट खरीदें। इस टैब पर आप आसानी से अपने ऑफिस का काम कर पाएंगे और मूवी भी देख सकेंगे। साथ ही, गेमिंग भी कर पाएंगे।

OS

ऑपरेटिंग सिस्टम टैबलेट का अहम पार्ट है। यदि यह पुराना हो, तो डिवाइस आउडेटेड हो जाता है और लेटेस्ट फीचर्स भी नहीं मिलते हैं। आप ऐसा टैब खरीदें, जिसमें आपको कम से कम Android 13 या फिर 14 मिले। इससे टैब को आने वाले दिनों में अपडेट मिलता रहेगा, जिससे आप नए फीचर का उपयोग कर पाएंगे और डेटा भी सुरक्षित रहेगा।

प्रोसेसर

टैबलेट की वर्किंग उसके प्रोसेसर पर निर्भर होती है। अगर चिपसेट पुरानी हो, तो टैब बहुत स्लो काम करता है और हैंग भी होता है। आप इस तरह की समस्या का सामना नहीं करना चाहते हैं, तो Snapdragon 8 Gen सीरीज वाले प्रोसेसर से लैस टैब को चुनें। इससे आपको बेहतर परफॉर्मेंस मिलेगी।

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बैटरी

मार्केट में ज्यादातर टैब 10,000mAh या उससे अधिक क्षमता वाली बैटरी के साथ आते हैं। इससे अच्छी बैटरी लाइफ मिलती है और बार-बार चार्ज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारी राय है कि आप कम से कम 10,000mAh बैटरी वाले टैब को ही चुनें।