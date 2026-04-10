IPL 2026: RCB vs RR मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें? जानें पूरी डिटेल्स

IPL 2026 का 16वां मुकाबला क्रिकेट फैंस के लिए बेहद रोमांचक होने वाला है, जिसमें आमने-सामने होंगी Rajasthan Royals और Royal Challengers Bengaluru, यह मैच आज यानी शुक्रवार, 10 अप्रैल 2026 को खेला जाएगा, मुकाबला असम के गुवाहाटी स्थित बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा, जहां हजारों दर्शक स्टेडियम में और करोड़ों लोग टीवी व मोबाइल पर इस हाई-वोल्टेज मैच का आनंद लेंगे। राजस्थान रॉयल्स इस सीजन में शानदार फॉर्म में नजर आ रही है और टॉप पोजीशन बनाए रखने की कोशिश करेगी, जबकि RCB लगातार जीत की लय को बरकरार रखते हुए तीसरी जीत दर्ज करने के इरादे से उतरेगी। और पढें: KKR vs LSG Live Streaming: आज होगा हाई-वोल्टेज मुकाबला, जानिए कब और कहां देखें मैच

मैच का समय और टॉस कब होगा?

मैच का समय भारतीय समयानुसार शाम 7:30 बजे निर्धारित किया गया है, जबकि टॉस आधे घंटे पहले यानी 7:00 बजे होगा। इस मुकाबले में दोनों टीमों की बल्लेबाजी पर खास नजर रहेगी। राजस्थान रॉयल्स की ओर से युवा बल्लेबाज Yashasvi Jaiswal और Vaibhav Suryavanshi ने इस सीजन में शानदार शुरुआत दिलाई है, दोनों ने मिलकर तेज और आक्रामक बल्लेबाजी से कई मैचों में टीम को मजबूत शुरुआत दी है, दूसरी ओर RCB के दिग्गज बल्लेबाज Virat Kohli शानदार और पढें: आज आखिरी मौका, BSNL का ये 365 दिन वाला सस्ता प्लान हो रहा बंद, जल्दी करें

दोनों टीमों का प्रदर्शन कैसा है?

RCB की बल्लेबाजी लाइनअप भी काफी मजबूत नजर आ रही है। कोहली का साथ देने के लिए Phil Salt और देवदत्त पडिक्कल जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं, वहीं राजस्थान की गेंदबाजी यूनिट भी इस मैच में बड़ी भूमिका निभा सकती है क्योंकि पिच पर शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना है। ऐसे में यह मुकाबला बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच कड़ी टक्कर वाला साबित हो सकता है।

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RR vs RCB मैच की लाइव स्ट्रीमिंग और टीवी पर कहां देखें?

इस मैच का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा, जो भारत में IPL मैचों का आधिकारिक टीवी ब्रॉडकास्टर है। वहीं ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग JioHotstar पर कर सकते हैं, क्रिकेट फैंस अपने मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर आसानी से इस रोमांचक मुकाबले को देख पाएंगे। फैंस को सलाह दी जाती है कि मैच शुरू होने से पहले ही Log-In कर लें, क्योंकि RR और RCB के बीच यह मुकाबला IPL 2026 के सबसे हाई-वोल्टेज मैचों में से एक साबित हो सकता है।