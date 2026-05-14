Published By: Manisha | Published: May 14, 2026, 09:10 PM (IST)
LPG के नियमों में पिछले काफी समय से बदलाव देखे जा रहे हैं। इन सब के बीच एलपीजी सिलेंडर बुकिंग से लेकर डिलीवरी तक के लिए अब आपका मोबाइल नंबर बेहद महत्वपूर्ण हो चुका है। इसी बीच कई ऐसे भी यूजर्स हैं, जो कि गैस बुक नहीं कर पा रहे है या फिर उन्हें डिलीवरी के दौरान परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, सरकार ने कई सारी गैस सर्विस को रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के साथ जोड़ दिया है। अगर आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर एक्टिव होगा, तभी आप गैस की बुकिंग कर सकेंगे…. तभी गैस सिलेंडर को डिलीवरी (DAC नंबर बताकर) ले पाएंगे… तभी गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को रिसीव कर सकेंगे। और पढें: LPG Subsidy: फोन पर आया अलर्ट गैस सब्सिडी हो रही बंद, ऐसे चेक करें अपना सब्सिडी Status
दरअसल, कई लोग के साथ यह दिक्कत होती है कि उनके गैस कनेक्शन में पुराना मोबाइल नंबर एड होता है, जो अब वर्किंग भी नहीं है। ऐसे में उन्हें गैस बुक करने से लेकर तमाम तरह की समस्या झेलनी पड़ रही है। राहत की बात यह है कि फोन नंबर अपडेट की प्रक्रिया अब उतनी मुश्किल भी नहीं है। आप घर बैठे अपना नया मोबाइल नंबर गैस कनेक्शन के साथ अपडेट कर सकते हैं। यहां जानें पूरा प्रोसेस। और पढें: LPG Scam Alert: गैस सिलेंडर डिलीवरी के नाम पर OTP स्कैम, शेयर किया तो बैंक अकाउंट होगा खाली!
1. सबसे पहले अपने स्मार्टफोन में वेब ब्राउजर में जाकर अपनी गैस एजेंसी की साइट ओपन करें, जिसमें Indane, Bharat व HP जैसी कंपनियां शामिल है। और पढें: LPG गैस खत्म होने से 10 दिन पहले मोबाइल पर मिलेगा अलर्ट, कुछ ऐसे काम करता है Smart LPG Systems
2. अब वेबसाइट पर लॉग-इन कर लें। लॉग-इन के लिए आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, LPG ID या फिर कंज्यूमर नंबर की आवश्यकता होगी।
3. इसके लिए साइट पर रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है। अगर आपने साइट पर कभी अकाउंट नहीं बनाया, तो आप इसे एक्सेस नहीं कर पाएंगे।
4. रजिस्ट्रेशन के बाद आपको Profile ऑप्शन मिल जाएगा।
5. यहां आपको Update Mobile या फिर Change Registered Number का ऑप्शन दिखेगा।
6. इसके बाद आपको अपना नया मोबाइल नंबर डालना होगा।
7. अब आपके उस नंबर पर OTP रिसीव होगा।
8. जैसे ही आप OTP डालते हैं, वैसे ही आपका नंबर अपडेट हो जाएगा।
1. इसके लिए आपको अपनी गैस कंपनी का ऐप डाउनलोड करना होगा, जिसमें IndianOil ONE App, Hello BPCL App, HP Pay App आदि शामिल है।
2. ऐप डाउनलोड करके बाद ऐप को लॉग-इन कर लें।
3. इसके बाद प्रोफाइल ऑप्शन पर टैप करें।
4. यहां आपको Update Mobile Number का ऑप्शन दिखेगा।
5. इसके बाद आपको यहां अपना नया नंबर डालना होगा।
6. फिर OTP रिसीव होगा, उसे डालकर वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पूरी करें।
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