LPG Subsidy: एलपीजी सिलेंडर की किल्लत के बीच अब एलपीजी सिलेंडर उपभोक्ताओं को एक मैसेज अपने स्मार्टफोन पर रिसीव हो रहा है। इस मैसेज के जरिए उन्हें जानकारी दी जा रही है अगर आपकी आय तय सीमा से ज्यादा है, तो आपकी सब्सिडी बंद कर दी जाएगी। अगर आपको भी यह मैसेज आया है, तो आप इसे इग्नोर करने की गलती न करें। अगर आप यह समझकर मैसेज को इग्नोर कर रहे हैं कि आपकी आय तय सीमा से कम है और आपकी सब्सिडी बंद नहीं होगी, तो आप गलत हैं। सब्सिडी पाने के लिए आपको मैसेज पाने के 7 दिनों के अंदर ही शिकायत दर्ज करनी होगी। आइए जानते हैं इस संबंध में सभी डिटेल्स। और पढें: LPG Scam Alert: गैस सिलेंडर डिलीवरी के नाम पर OTP स्कैम, शेयर किया तो बैंक अकाउंट होगा खाली!

LPG सब्सिडी होगी बंद

गैस कंपनियां इन दिनों अपने उपभोक्ताओं को मैसेज भेजकर जानकारी दे रही है कि जल्द ही उनकी LPG गैस सब्सिडी बंद होने जा रही है। आपको बता दें, सब्सिडी पाने के लिए आपके परिवार की आय 10 लाख रुपये से कम होनी जरूरी है। अगर आप 10 लाख से ज्यादा सालाना कमाते हैं, तो आप सब्सिडी के हकदार नहीं है। इस काम के लिए कंपनियां इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम कर रही है। इनकम टैक्स विभाग के डेटा के आधार पर तय किया जाएगा कि किसे सब्सिडी मिलेगी और किसे नहीं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी सब्सिडी भी रूक चुकी है, तो आप इसे घर बैठे फोन के जरिए भी जान सकेंगे। यहां जानें फोन पर कैसे जानें और पढें: LPG गैस खत्म होने से 10 दिन पहले मोबाइल पर मिलेगा अलर्ट, कुछ ऐसे काम करता है Smart LPG Systems

LPG Subsidy Status Online कैसे चेक करें

1. सबसे पहले MyLPG.in वेबसाइट ओपन करें। और पढें: 1 मई से LPG के नए नियम: बिना OTP के नहीं होगी सिलेंडर डिलीवरी, जानें क्या-क्या बदलेगा

2. इसके बाद आप जिस कंपनी की गैस सर्विस लेते हैं, उसका चयन करें। इसमें Indane, Bharat Gas, HP Gas जैसी कंपनियां शामिल है।

3. फर्स्ट टाइम यूजर को New User के रूप में खुद को पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। अगर आप साइट को पहले भी एक्सेस कर चुके हैं, तो अब यूजर आईडी से लॉग-इन कर ले।

4. इसके बाद आपको View Cylinder Booking History वाले ऑप्शन पर टैप करना होगा।

5. यह सेक्शन आपको सब्सिडी, कीमत व ट्रांसफर की डेट की जानकारी प्राप्त होगी।

Call के जरिए भी चेक कर सकेंगे सब्सिडी

इसके लिए आपको अपनी गैस कंपनी का ऑफिशियल नंबर निकालना होगा। उदाहरण के तौर पर Indane कंपनी का ऑफिशियल नंबर 1800-233-3536 है।

इस नंबर पर कॉल करें और सब्सिडी से जुड़ी जानकारी प्राप्त करें।

App के जरिए

1. सबसे पहले फोन में UMANG App डाउनलोड करें।

2. यहां आपको IOCL का ऑप्शन दिखेगा या फिर आप अपनी गैस कंपनी का नाम सर्च में लिखकर सर्च करें।

Add Techlusive as a Preferred Source

3. इसके बाद आपको ‘Subsidy Status’ का ऑप्शन दिखेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपना सब्सिडी स्टेटस को चेक कर सकते हैं।