Jio कंपनी ने अपने यूजर्स के लिए एक नई सर्विस शुरू की है। इस सर्विस के तहत टेलीकॉम कंपनी अपने यूजर्स को मन-पसंदीदा नंबर चुनने की इजाजत दे रही है। यह नंबर उनके पसंद के 4 डिजिट वाले नंबर पर बेस्ड होगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि फिलहाल यह सुविधा केवल पोस्टपेड ग्राहकों के लिए ही उपलब्ध कराई गई है। कंपनी की साइट पर 'Now You get to choose Your Jio Number' से माइक्रोसाइट लाइव की गई है, जहां से आप अपनी पसंद के 4 डिजिट के नंबर के कॉम्बिनेशन वाला नंबर बुक करा सकते हैं।

Jio की ऑफिशियल साइट पर 'Now You get to choose Your Jio Number' बैनर लाइव किया गया है। इस बैनर के जरिए कंपनी की लेटेस्ट सर्विस की जानकारी दी गई है, जिसमें यूजर्स अपनी पसंद के 4 डिजिट वाला फोन नंबर अपने लिए बुक करा सकते हैं। जैसे कि हमने बताया फिलहाल यह सर्विस पोस्टपेड यूजर्स के लिए ही लाइव की गई है। अगर आप भी जियो की नई पोस्टपेड सिम लेना चाह रहे हैं, तो आप इस नई सर्विस के तहत अपनी पसंद का नंबर बुक करा सकते हैं। इसके लिए आपको 499 रुपये वन-टाइम बुकिंग अमाउंट देना होगा।

आइए जानते हैं खुद की पसंद का Jio Postpaid नंबर कैसे करें बुक-

-सबसे पहले Jio की साइट पर जाएं या फिर इस लिंक पर क्लिक करें।

-अब ‘Now You get to choose Your Jio Number’ बैनर के बगल में दिख रहे Get Started बटन पर क्लिक करना होगा।

-इसके बाद अपना मौजूदा मोबाइल नंबर डालें।

-अब आपके इस नंबर पर OTP आएगा, उससे साइट पर डालकर अकाउंट वेरिफाइ करें।

-इसके बाद आपको अपनी पसंद के 4 डिजिट यहां एंटर करने होंगे। यह चार डिजिट आपका बर्थ-डेट, स्पेशल डेट, लकी नंबर कुछ भी हो सकते हैं।

-आगे अपना नाम और पिन कोड डालें।

-सभी डिटेल्स भरकर आगे बढ़ें।

-नेक्स्ट पेज पर आपको उस 4 डिजिट के आधार पर कई पोस्टपेड नंबर के ऑप्शन दिए जाएंगे।

-अब आप अपनी पसंद के किसी भी नंबर को चुनकर उसे ऑर्डर कर सकते हैं।

-नंबर ऑर्डर करने के लिए आपको 499 रुपये का अमाउंट देना होगा।

पूरी प्रक्रिया के बाद आपको SMS के जरिए बुकिंग कोड प्राप्त होगा। जब भी कंपनी आपके घर सिम की डिलीवरी करेगी, तो आपको इस दौरान जियो एजेंट को यह कोड प्रोवाइड करना होगा। बुकिंग के 15 दिन के अंदर आप नंबर एक्टिवेट कर दिया जाएगा।