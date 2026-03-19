Inverter vs Non-Inverter AC: खरीदने से पहले जान लें फर्क, जानें कौन-सा है बेस्ट

गर्मियों का मौसम आते ही एयर कंडीशनर (AC) की डिमांड तेजी से बढ़ने लगती है। चाहे घर हो या ऑफिस, हर जगह के लिए लोग AC खरीदने की प्लानिंग करने लगते हैं, लेकिन जब मार्केट में जाते हैं तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन यही होता है कि इनवर्टर AC लें या नॉन-इनवर्टर AC, कई लोग सिर्फ कीमत या डिस्काउंट देखकर AC खरीद लेते हैं लेकिन बाद में बिजली बिल, कूलिंग या मेंटेनेंस को लेकर परेशान हो जाते हैं, दरअसल इनवर्टर और नॉन-इनवर्टर AC दो अलग-अलग टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। अगर आप सही जानकारी के साथ AC खरीदेंगे तो न सिर्फ आपको बेहतर कूलिंग मिलेगी बल्कि लंबे समय तक पैसे की भी बचत होगी। इसलिए जरूरी है कि आप दोनों के बीच का फर्क अच्छे से समझें और अपनी जरूरत के हिसाब से सही AC चुनें।

इनवर्टर AC कैसे काम करता है और क्या है इसकी खासियत?

अगर आसान भाषा में समझें तो इनवर्टर AC एक नई और एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित होता है। इसमें लगा कंप्रेसर काफी स्मार्ट तरीके से काम करता है। यह कमरे के तापमान के अनुसार अपनी स्पीड को खुद ही कम या ज्यादा कर लेता है। जब आप AC को एक निश्चित तापमान पर सेट करते हैं तो यह उस तापमान को बनाए रखने के लिए धीरे-धीरे अपनी स्पीड एडजस्ट करता रहता है। इसका फायदा यह होता है कि कंप्रेसर बार-बार ऑन और ऑफ नहीं होता, बल्कि लगातार धीमी स्पीड में चलता रहता है। इससे कमरे का तापमान एक जैसा बना रहता है और आपको ज्यादा कंफर्ट मिलता है। साथ ही यह टेक्नोलॉजी बिजली की खपत को भी काफी हद तक कम कर देती है। यही कारण है कि आजकल ज्यादातर लोग इनवर्टर AC को पसंद कर रहे हैं।

नॉन-इनवर्टर AC कैसे काम करता है और क्या है इसकी खासियत?

वहीं दूसरी तरफ नॉन-इनवर्टर AC पुरानी और सिंपल टेक्नोलॉजी पर काम करता है। इसमें कंप्रेसर का काम करने का तरीका काफी सीधा होता है या तो यह पूरी पावर से चलता है या फिर पूरी तरह बंद हो जाता है। जब कमरे का तापमान ज्यादा होता है, तो कंप्रेसर फुल स्पीड में चलकर तेजी से कूलिंग करता है, जैसे ही तापमान सेट किए गए लेवल तक पहुंचता है, कंप्रेसर बंद हो जाता है, लेकिन जैसे ही तापमान फिर से बढ़ता है, यह दोबारा फुल स्पीड में चालू हो जाता है। इस ऑन-ऑफ के चक्कर में बिजली की खपत ज्यादा होती है और कभी-कभी शोर भी ज्यादा महसूस होता है, हालांकि एक बात इसमें अच्छी यह है कि यह बड़ी जगह को जल्दी ठंडा कर देता है। इसलिए जिन लोगों को कम समय में तेज कूलिंग चाहिए, उनके लिए नॉन-इनवर्टर AC भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसके अलावा इसकी कीमत इनवर्टर AC के मुकाबले थोड़ी कम होती है।

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आपके लिए कौन-सा AC सही रहेगा और क्यों?

अब बात आती है कि आखिर आपके लिए कौन-सा AC सही रहेगा। अगर आप रोजाना कई घंटों तक AC का इस्तेमाल करते हैं और बिजली का बिल कम रखना चाहते हैं, तो इनवर्टर AC आपके लिए बेहतर रहेगा। वहीं अगर आपका इस्तेमाल कम है जैसे दिन में कुछ घंटे ही AC चलाना है या आप कम बजट में AC खरीदना चाहते हैं तो नॉन-इनवर्टर AC भी ठीक रहेगा। मेंटेनेंस के मामले में भी दोनों में फर्क देखने को मिलता है। इनवर्टर AC में PCB (सर्किट बोर्ड) होता है, जिससे इसकी मरम्मत थोड़ी महंगी हो सकती है। जबकि नॉन-इनवर्टर AC की टेक्नोलॉजी सरल होती है, इसलिए इसके पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं और रिपेयर भी सस्ता पड़ता है।