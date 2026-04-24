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30000 रुपए से कम कीमत में खरीदें 1.5 Ton के ये 8 जबरदस्त Split AC, घर को बना देंगे सुपर ठंडा

Best 1.5 Ton Split AC Under 30000 Rupee in India 2026: 30000 रुपए से कम में मिलने वाले बेस्ट Split AC...

Edited By: Ashutosh Ojha| Published By: Ashutosh Ojha| Published: Apr 24, 2026, 02:06 PM (IST)

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Voltas 123V CAE 1.5 Ton 3 Star Inverter Split ACzoom icon
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Voltas 123V CAE 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC

यह AC गर्मी में भी अच्छा कूलिंग देता है, क्योंकि यह 52°C तक काम कर सकता है। इसमें कॉपर कॉइल है जो लंबे समय तक टिकती है और 4-in-1 मोड से आप जरूरत के हिसाब से कूलिंग सेट कर सकते हैं, साथ ही इसमें एंटी-डस्ट और एंटी-माइक्रोबियल फिल्टर है, जिससे हवा साफ रहती है। इसकी कीमत लगभग ₹27,990 है।

Whirlpool 1.5 Ton 3 Star Magicool Inverter Split ACzoom icon
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Whirlpool 1.5 Ton 3 Star Magicool Inverter Split AC

Whirlpool का यह AC बेहतर कूलिंग देता है और 4-in-1 मोड के साथ आता है। इसमें HD फिल्टर है जो हवा को साफ करता है। यह ज्यादा बिजली खर्च किए बिना अच्छी परफॉर्मेंस देता है। इसकी कीमत लगभग ₹29,240 है।

Godrej 1.5 Ton 3 Star Inverter Split ACzoom icon
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Godrej 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC

Godrej का यह AC AI-Powered कूलिंग के साथ आता है, यानी यह अपने आप कूलिंग एडजस्ट करता है, 52°C तक भी काम कर सकता है और 5-in-1 मोड देता है, सबसे खास बात इसकी 5 साल की वारंटी है। इसकी कीमत लगभग ₹29,490 है।

Midea 1.5 Ton 3 Star Inverter Split ACzoom icon
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Midea 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC

यह AC 6-in-1 कन्वर्टिबल कूलिंग के साथ आता है, मतलब आप बिजली बचाते हुए कूलिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसका टर्बो मोड जल्दी ठंडा करता है। इसमें PM 2.5 फिल्टर और ऑटो क्लीन फीचर है, जिससे हवा साफ रहती है और AC अंदर से साफ रहता है। इसकी कीमत करीब ₹29,990 है।

Acerpure Chill Neo 1.5 Ton 3 Star Inverter Split ACzoom icon
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Acerpure Chill Neo 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC

यह AC बहुत तेज कूलिंग के लिए जाना जाता है, खासकर इसका Ice Blast मोड। 58°C तक भी कूलिंग कर सकता है। 4-Way Swing से हवा पूरे कमरे में फैलती है, इसकी कीमत ₹29,990 के आसपास है।

Cruise 1.5 Ton 3 Star Inverter Split ACzoom icon
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Cruise 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC

यह AC कम कीमत में ज्यादा फीचर्स देता है। इसमें 7-Stage एयर फिल्ट्रेशन और PM 2.5 फिल्टर है। एंटी-रस्ट टेक्नोलॉजी इसे लंबे समय तक खराब होने से बचाती है। इसकी कीमत करीब ₹27,990 है।

Hisense 1.5 Ton 3 Star Inverter Split ACzoom icon
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Hisense 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC

यह AC 5-in-1 कन्वर्टिबल मोड और PM 2.5 फिल्टर के साथ आता है। इसकी एंटी-कोरोजन बॉडी इसे जल्दी खराब नहीं होने देती। यह कूलिंग और एयर क्वालिटी दोनों के लिए अच्छा ऑप्शन है। इसकी कीमत करीब ₹28,490 है।

Ionstar 1.5 Ton 3 Star Dual Inverter Split ACzoom icon
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Ionstar 1.5 Ton 3 Star Dual Inverter Split AC

इस AC में WiFi सपोर्ट, 6-in-1 मोड और ड्यूल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, जिससे कूलिंग तेज और स्मूद रहती है, साथ ही इसमें सेल्फ-क्लीन और ऑटो डायग्नोसिस फीचर भी है। इसकी कीमत करीब ₹26,990 है।