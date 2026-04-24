30000 रुपए से कम कीमत में खरीदें 1.5 Ton के ये 8 जबरदस्त Split AC, घर को बना देंगे सुपर ठंडा

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Voltas 123V CAE 1.5 Ton 3 Star Inverter Split AC

यह AC गर्मी में भी अच्छा कूलिंग देता है, क्योंकि यह 52°C तक काम कर सकता है। इसमें कॉपर कॉइल है जो लंबे समय तक टिकती है और 4-in-1 मोड से आप जरूरत के हिसाब से कूलिंग सेट कर सकते हैं, साथ ही इसमें एंटी-डस्ट और एंटी-माइक्रोबियल फिल्टर है, जिससे हवा साफ रहती है। इसकी कीमत लगभग ₹27,990 है।