30000 रुपए से कम कीमत में खरीदें 1.5 Ton के ये 8 जबरदस्त Split AC, घर को बना देंगे सुपर ठंडा

Written By Ashutosh Ojha
Edited By: Ashutosh Ojha| Published By: Ashutosh Ojha|
Published: Apr 24, 2026, 02:06 PM (IST)
यह AC गर्मी में भी अच्छा कूलिंग देता है, क्योंकि यह 52°C तक काम कर सकता है। इसमें कॉपर कॉइल है जो लंबे समय तक टिकती है और 4-in-1 मोड से आप जरूरत के हिसाब से कूलिंग सेट कर सकते हैं, साथ ही इसमें एंटी-डस्ट और एंटी-माइक्रोबियल फिल्टर है, जिससे हवा साफ रहती है। इसकी कीमत लगभग ₹27,990 है।
Whirlpool का यह AC बेहतर कूलिंग देता है और 4-in-1 मोड के साथ आता है। इसमें HD फिल्टर है जो हवा को साफ करता है। यह ज्यादा बिजली खर्च किए बिना अच्छी परफॉर्मेंस देता है। इसकी कीमत लगभग ₹29,240 है।
Godrej का यह AC AI-Powered कूलिंग के साथ आता है, यानी यह अपने आप कूलिंग एडजस्ट करता है, 52°C तक भी काम कर सकता है और 5-in-1 मोड देता है, सबसे खास बात इसकी 5 साल की वारंटी है। इसकी कीमत लगभग ₹29,490 है।
यह AC 6-in-1 कन्वर्टिबल कूलिंग के साथ आता है, मतलब आप बिजली बचाते हुए कूलिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसका टर्बो मोड जल्दी ठंडा करता है। इसमें PM 2.5 फिल्टर और ऑटो क्लीन फीचर है, जिससे हवा साफ रहती है और AC अंदर से साफ रहता है। इसकी कीमत करीब ₹29,990 है।
यह AC बहुत तेज कूलिंग के लिए जाना जाता है, खासकर इसका Ice Blast मोड। 58°C तक भी कूलिंग कर सकता है। 4-Way Swing से हवा पूरे कमरे में फैलती है, इसकी कीमत ₹29,990 के आसपास है।
यह AC कम कीमत में ज्यादा फीचर्स देता है। इसमें 7-Stage एयर फिल्ट्रेशन और PM 2.5 फिल्टर है। एंटी-रस्ट टेक्नोलॉजी इसे लंबे समय तक खराब होने से बचाती है। इसकी कीमत करीब ₹27,990 है।
यह AC 5-in-1 कन्वर्टिबल मोड और PM 2.5 फिल्टर के साथ आता है। इसकी एंटी-कोरोजन बॉडी इसे जल्दी खराब नहीं होने देती। यह कूलिंग और एयर क्वालिटी दोनों के लिए अच्छा ऑप्शन है। इसकी कीमत करीब ₹28,490 है।
इस AC में WiFi सपोर्ट, 6-in-1 मोड और ड्यूल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी है, जिससे कूलिंग तेज और स्मूद रहती है, साथ ही इसमें सेल्फ-क्लीन और ऑटो डायग्नोसिस फीचर भी है। इसकी कीमत करीब ₹26,990 है।
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