आपके फोन में नहीं चल रहा Internet, न हो परेशान, इन आसान तरीकों से करें ठीक

Published By: Ajay Verma | Published: Feb 05, 2026, 04:36 PM (IST)
आज के समय में इंटरनेट सभी की अहम जरूरतों में से एक बन गया है, जिसका इस्तेमाल कंप्यूटर से लेकर स्मार्टफोन तक में किया जाता है। ऐसे में अचानक इंटरनेट बंद हो जाए, तो काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। ऑनलाइन पेमेंट, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग और वर्क फ्रॉम होम जैसे कार्य रुक जाते हैं। अच्छी बात यह है कि इस समस्या को घर बैठे ठीक किया जा सकता है। हम आपको इस गाइड में कुछ तरीके बताने जा रहे हैं, जिससे इंटरनेट पहले की तरह काम करने लगेगा। और पढें: Elon Musk ला सकते हैं Starlink स्मार्टफोन, iPhone और Android से होगा अलग
यह ट्रिक बेसिक है, मगर असरदार बहुत ज्यादा है। फोन को रीस्टार्ट करने से उसकी सेटिंग व नेटवर्क भी रीसेट हो जाते हैं, जिससे कनेक्टिविटी बहाल हो जाती है और इंटरनेट पहले की तरह काम करने लगता है। इसके लिए फोन की सेटिंग में जाएं और Reboot ऑप्शन इस्तेमाल करें। यदि आपके डिवाइस में यह ऑप्शन नहीं है, तो आप फोन को कुछ मिनट के लिए स्विच ऑफ करके दोबारा ऑन कर दें। और पढें: ये हैं दुनिया की टॉप 10 सबसे फास्ट इंटरनेट वाली Tourist Cities
पुराने सॉफ्टवेयर के कारण फोन की परफॉर्मेंस प्रभावित होती है। इसमें नेटवर्क भी शामिल है। इसे दुरुस्त करने के लिए समय-समय पर फोन के सॉफ्टवेयर को अपडेट करें। इससे फोन की परफॉर्मेंस बेहतर होगी। इंटरनेट भी बिना रुके काम करने लगेगा।
कंप्यूटर और लैपटॉप की तरह फोन में इंटरनेट यूज करने पर कैशे स्टोर हो जाती हैं। इस वजह से डिवाइस की इंटरनेट स्पीड स्लो हो जाती है। इसे ठीक करने के लिए हर तीन से चार दिन में कैशे जरूरत क्लियर करें। इससे इंटरनेट ठीक काम करने लगेगा और परफॉर्मेंस भी बेहतर हो जाएगी।
अगर आप खबर में ऊपर बताए गए सभी टिप्स को अपना चुके हैं, लेकिन फिर भी इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, तो आप नेटवर्क सेटिंग को रीसेट करें। ऐसा करने से डिवाइस की नेटवर्क सेटिंग पहले की तरह सेट हो जाएगी, जिससे इंटरनेट पहले की तरह काम करने लगेगा। इसके लिए फोन की सेटिंग में जाएं। यहां आपको नेटवर्क सेटिंग मिलेंगी, जिसे आप रीसेट करें। इसके बाद इंटरनेट इश्यू ठीक हो जाएगा।
Enroll for our free updates
Thank You for Subscribing
Thanks for Updating Your Information