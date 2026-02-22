Published By: Manisha | Published: Feb 22, 2026, 09:13 AM (IST)
IND vs SA T20 World Cup Live: आज 22 फरवरी को भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 वर्ल्ड कप का मुकाबला होने वाला है। भारत ने अभी तक सभी मैचों में शानदार जीत दर्ज कर Super-8 में जगह बना ली है। आज भारत का सुपर-8 में पहला मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ होने जा रहा है। आपको बता दें, साउथ अफ्रीका का भी टी20 वर्ल्ड कप मैच में अभी-तक का सफर शानदार रहा है। साउथ अफ्रीका ने भी अभी तक एक-मैच में हार का मुंह नहीं देखा है। ऐसे में आज दोनों ही टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिलेगी। अगर आज संडे-स्पेशल के मैच के लिए सुपर-एक्साइटेड हैं, तो इसे बिल्कुल मिस न करें। यहां जानें कब और कहां इस मैच को आप LIVE देख सकेंगे। और पढें: India AI Impact Summit 2026: JioHotstar ने OpenAI के साथ की पार्टनशिप, जल्द मिलेंगे ChatGPT के ये खास फीचर्स
भारत बनाम साउथ अफ्रीका के बीच T20 World Cup 2026 Super 8s मैच आज 22 फरवरी 2026 को खेला जाने वाला है। मैच की शुरुआत शाम 7 बजे होने वाली है। वहीं, 6.30 बजे दोनों टीमों के बीच टॉस होगा। ऐसे में आप शाम तक सभी कामों को निपटाकर इस मैच को इत्मिनान से देख सकेंगे। मैच का आयोजन अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है। और पढें: T20 World Cup 2026: Jio ने यूजर्स को दिया खास गिफ्ट, फ्री OTT के साथ 4K क्वालिटी में देख पाएंगे लाइव मैच
When India and South Africa last met in the Men’s #T20WorldCup 🏆😍 और पढें: IND vs NED T20 World Cup Live: TV नहीं अपने स्मार्टफोन पर ऐसे देखें मैच Live, वो भी बिल्कुल फ्री
Watch the highlights here from the 2024 #T20WorldCup Final 📺 https://t.co/IfqqkdKziu
— ICC (@ICC) February 22, 2026
रविवार की छुट्टी के दिन हर कोई अपने घर पर मैच को इन्जॉय करना चाहता है। India vs South Africa का टी20 वर्ल्ड कप मैच टीवी पर Star Sports Network चैनल्स पर लाइवस्ट्रीम किया जाने वाला है। हालांकि, अगर किसी कारणवश आपको कहीं बाहर जाना पड़ रहा हो, तो आपको निराश होने की जरूरत नहीं है। मैच की लाइवस्ट्रीमिंग OTT के जरिए ऑनलाइन भी की जा रही है। ऐसे में आप कहीं इस मैच को अपने स्मार्टफोन पर लाइव देख सकेंगे।
स्मार्टफोन पर मैच की लाइवस्ट्रीमिंग देखने के लिए आपके बाद JioHotstar सब्सक्रिप्शन होना जरूरी है। इस मैच को JioHotstar के जरिए लाइवस्ट्रीम किया जा रहा है। अगर आपके पास इसका सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो आप Jio-Airtel-Vi के किसी रिचार्ज के साथ भी इसे फ्री में एक्टिवेट करा सकते हैं। हर कंपनी अलग-अलग रिचार्ज पर आपको यह बेनेफिट फ्री देती है।
अगर आप JioHotstar पर पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो आप DD स्पोर्ट्स नेटवर्क पर भी मैच की लाइवस्ट्रीमिंग देख सकेंगे… वो भी बिल्कुल फ्री।
