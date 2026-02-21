Jio-Airtel: 500 से कम में आने वाले धांसू पोस्टपेड प्लान, सुपरफास्ट डेटा के साथ मिलेगा JioHotstar फ्री

Jio और Airtel ने ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को अपने साथ जोड़ने के लिए प्रीपेड की तरह पोस्टपेड सेगमेंट में भी आकर्षक प्लान उतारे हैं। इन प्लान में प्रीपेड पैक्स की तरह हाई-स्पीड डेटा और फ्री कॉलिंग ऑफर की जा रही है। इन पोस्टपेड पैक्स में Adobe जैसे प्रीमियम ऐप के एक्सेस के साथ JioHotstar का सब्सक्रिप्शन फ्री में दिया जा रहा है। अच्छी बात यह है कि इन प्लान की कीमत 500 रुपये से कम है। आइए इन पोस्टपेड प्लान पर डालते हैं एक नजर… और पढें: रोज 2.5GB डेटा वाले Jio प्लान के आगे Airtel हुआ फेल, जानें क्या कुछ मिल रहा खास

Jio Postpaid Plans

349 रुपये वाला प्लान

जियो का यह पोस्टपेड प्लान सिंगल यूजर के लिए है। इस प्लान में कुल 30GB डेटा दिया जा रहा है। इस लिमिट के खत्म होने के बाद 10 रुपये प्रति GB के हिसाब से डेटा मिलेगा। अन्य नेटवर्क पर बात करने के लिए अनलिमिटेड कॉलिंग भी दी जा रही है। इसमें रोज 100 SMS मिल रहे हैं। इसमें जियो स्पेशल ऑफर के तहत JioHotstar का सब्सक्रिप्शन और JioAICloud मुफ्त में दिया जा रहा है। और पढें: Jio का 19 रुपये का प्लान, 1GB डेटा-1 दिन की वैलिडिटी

449 रुपये वाला प्लान

Jio इस पोस्टपेड प्लान में इंटरनेट यूज करने के लिए 75GB डेटा दे रहा है। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉलिंग मिल रही है। इसके साथ प्लान में 3 एड-ऑन कनेक्शन भी दिया जा रहा है, जिससे आप अपने परिवार के 3 सदस्यों को नेटवर्क से जोड़ सकते हैं। उन यूजर को अतिरिक्त 5 जीबी डेटा मिलेगा। इसके अलावा, जियो टीवी और क्लाउड का भी एक्सेस मुफ्त में मिल रहा है।

Airtel Postpaid Plan

449 रुपये वाला पोस्टपेड प्लान

टेलीकॉम कंपनी एयरटेल अपने इस पोस्टपेड प्लान में 100 SMS दे रहा है। इसमें 50GB डेटा और अनलिमिटेड कॉलिंग दी जा रही है। इससे अन्य नेटवर्क पर घंटों बात की जा सकती है। मनोरंजन के लिए प्लान में JioHotstar Mobile का सब्सक्रिप्शन मुफ्त में दिया जा रहा है। इसके अलावा, पोस्टपेड प्लान में Xstream Play Premium के साथ-साथ Google One और Adobe Express Premium का एक्सेस फ्री में दिया जा रहा है।