T20 World Cup 2026: Jio ने यूजर्स को दिया खास गिफ्ट, फ्री OTT के साथ 4K क्वालिटी में देख पाएंगे लाइव मैच

Reliance Jio ने भारत में नया JioHome Cricket Offer लॉन्च किया है। यह ऑफर खासतौर पर Jio के ब्रॉडबैंड और एंटरटेनमेंट ग्राहकों के लिए है। इसमें हाई-स्पीड इंटरनेट के साथ लाइव क्रिकेट स्ट्रीमिंग का लाभ भी शामिल है। इस पैकेज में ब्रॉडबैंड, टीवी और OTT ऐप्स के फायदे एक ही सब्सक्रिप्शन में मिलते हैं। और पढें: Jio यूजर्स ध्यान दें, कोई और सुन रहा है आपकी कॉल? ऐसे करें तुरंत चेक

कीमत कितनी है?

JioHome Cricket Offer को Power Play Pass के जरिए खरीदा जा सकता है, जिसकी कीमत सिर्फ ₹99 है। इसे Jio की आधिकारिक वेबसाइट या MyJio App से एक्टिवेट किया जा सकता है। एक्टिवेशन के बाद पहले रिचार्ज पर यूजर्स को JioHome ब्रॉडबैंड का एक महीने का मुफ्त लाभ मिलेगा, जिसकी कीमत लगभग ₹707 है। इसके अलावा यूजर्स को ₹750 का कैशबैक भी मिलेगा, जो 5 वाउचर्स में ₹150-₹150 के रूप में दिया जाएगा और इसे अगली रिचार्ज पर रिडीम किया जा सकता है। और पढें: हर हफ्ते 10 करोड़ भारतीय चला रहे हैं ChatGPT, Sam Altman का बड़ा खुलासा

इस ऑफर में 4K लाइव क्रिकेट और 1000+ टीवी चैनल देखने की सुविधा मिलेगी?

इस ऑफर के तहत यूजर्स ICC Men’s T20 World Cup के मैच 4K क्वालिटी में देख सकते हैं। कुछ खास मैचों में मल्टी-कैमरा व्यू की सुविधा भी मिलेगी, जिससे आप मैच को अलग-अलग एंगल से देख पाएंगे और हर मूवमेंट को करीब से देखा जा सकेंगे। Jio का कहना है कि यूजर्स ये लाइव मैच JioHotstar ऐप के जरिए अपने सपोर्टेड स्मार्ट टीवी पर या Jio के 4K सेट-टॉप बॉक्स पर देख सकते हैं। इसके अलावा इस प्लान के साथ 1000 से ज्यादा लाइव टीवी चैनल भी मिलेंगे, यानी स्पोर्ट्स के साथ-साथ एंटरटेनमेंट, न्यूज और बाकी चैनलों का भी मजा ले सकते हैं। और पढें: 200 दिन की वैलिडिटी और अनलिमिटेड कॉलिंग के साथ 5G डेटा, Jio का नया प्लान सुनकर यूजर्स हुए खुश

इस ऑफर में कौन-कौन से OTT ऐप्स शामिल हैं?

Jio के JioHome Cricket Offer में 20 से ज्यादा OTT ऐप्स का फायदा मिलता है। इनमें SonyLIV, JioHotstar, ZEE5 और SunNXT जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। हालांकि कौन-कौन से ऐप्स मिलेंगे यह आपके चुने गए प्लान (सब्सक्रिप्शन टियर) पर निर्भर करेगा। यह ऑफर सिर्फ फरवरी महीने के लिए, सीमित समय तक उपलब्ध है, फ्री महीने का फायदा आपको पहले सही रिचार्ज पर मिलेगा। Jio का कहना है कि नए और पुराने दोनों JioHome ग्राहक इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं, लेकिन उन्हें कंपनी की शर्तें पूरी करनी होंगी। पूरी जानकारी और एक्टिव करने का तरीका जानने के लिए आप Jio की वेबसाइट या MyJio ऐप पर देख सकते हैं।