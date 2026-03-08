comscore
IND vs NZ T20 World Cup Final Live: किसकी होगी वर्ल्ड कप ट्रॉफी? TV और Smartphone पर ऐसे देखें LIVE मैच

IND vs NZ Final Live: T20 World Cup का फाइनली मैच आज 8 मार्च 2026 को भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला है। यहां देखें TV के साथ-साथ Phone पर कैसे देखें मैच की लाइवस्ट्रीमिंग।

Published By: Manisha | Published: Mar 08, 2026, 09:27 AM (IST)

IND vs NZ Final Live: T20 World Cup का आप फाइनल मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाला है। बैकग्राउंड की बात करें, तो टूर्नामेंट में दोनों ही टीमें 1-1 मैच हार चुकी हैं। वहीं, न्यूजीलैंड आज तक एक भी टी20 वर्ल्ड की ट्रॉफी अपने नाम नहीं कर पाई है। वहीं, यदि भारत आज का मैच जीतीती है, तो वे तीसरी बार इस ट्रॉफी को अपने नाम करेंगे। ऐसे में आज का दिन सभी क्रिकेट प्रेमियों के लिए काफी खास और ऐतिहासिक रहने वाला है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या न्यूजीलैंड टीम इस खिताब को जीतकर इतिहास बना पाती है या फिर टीम इंडिया तीसरी बार भी इस ट्रॉफी को अपने नाम करती है। news और पढें: Jio यूजर्स को तोहफा- इस प्लान में JioHotstar सब्सक्रिप्शन मिलेगा FREE

वैसे को क्रिकेट के डाय हार्ट फैन्स अपने सभी प्लान कैंसिल करके मैच को देखने के लिए उत्सुक होंगे, लेकिन अगर आपको किसी काम से बाहर जाना पड़ेगा तो भी आपको मायूम होने की जरूरत नहीं है। मैच की लाइवस्ट्रीमिंग को आप अपने मोबाइल फोन पर भी इन्जॉय कर सकेंगे। आइए जानते हैं कब और कहां लाइव देख सकेंगे IND vs NZ Final मुकाबला।

When and where to watch T20 World Cup 2026

T20 World Cup 2026 का फाइनल मुकाबला आज 8 मार्च रविवार के दिन होने वाला है। यह मैच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच की शुरुआत शाम 7 बजे से होगी, वहीं टॉस आधे घंटे पहले 6.30 बजे किया जाएगा। वैसे तो मैच की लाइवस्ट्रीमिंग टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स चैनल्स पर होने वाली है। आप अपनी पसंदीदा भाषा में इस मैच को स्टार स्पोर्ट्स के चैनल पर देख सकते हैं। इसके अलावा, मैच को DD Sports चैनल पर भी प्रसारित किया जाएगा, जहां आप मैच लाइव बिल्कुल फ्री देख सकेंगे।

How to Watch T20 World Cup 2026 Match LIVE on Phone

टीवी के साथ-साथ मैच की लाइवस्ट्रीमिंग ऑनलाइन भी हो रही है। ऐसे में यदि आप घर पर मौजूद भी न हो, तो आप अपने स्मार्टफोन पर मैच को लाइव देख सकेंगे। मैच की ऑनलाइन स्ट्रीमिंग Jio Hotstar पर की जा रही है।