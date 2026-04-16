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IPL 2026 MI vs PBKS LIVE Streaming: कितने बजे, कहां और कैसे देखें लाइव मैच, जानिए पूरी डिटेल्स

IPL 2026 में आज मुंबई इंडियंस और पंजाब किंग्स के बीच रोमांचक मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में शाम 7:30 बजे शुरू होगा। आइए जानते हैं आज का मैच कहां देखें...

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Apr 16, 2026, 11:26 AM (IST)

MI vs PBKS

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Mumbai Indians और Punjab Kings के बीच IPL 2026 का 24वां लीग मैच गुरुवार 16 अप्रैल को मुंबई के Wankhede Stadium में खेला जाएगा। यह मुकाबला शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, जबकि टॉस 7:00 बजे होगा। इस मैच को लेकर फैंस में काफी उत्साह है क्योंकि दोनों टीमें अलग-अलग फॉर्म में नजर आ रही हैं। एक तरफ मुंबई इंडियंस वापसी की तलाश में है, तो दूसरी ओर पंजाब किंग्स जीत की लय बनाए रखना चाहेगी। news और पढें: IPL 2026: RCB Vs SRH का पहला मुकाबला आज, जानें कब और कहां देखे लाइव

मुंबई इंडियंस की टीम इस मैच में किन चुनौतियों का सामना कर रही है?

इस सीजन में मुंबई इंडियंस का प्रदर्शन अब तक कुछ खास नहीं रहा है। टीम ने अपने चार में से तीन मैच गंवाए हैं और केवल 2 अंकों के साथ पॉइंट्स टेबल में 9वें स्थान पर है। सबसे बड़ी चिंता टीम के स्टार खिलाड़ी Rohit Sharma की गैरमौजूदगी है, जो हैमस्ट्रिंग इंजरी के कारण इस मैच में नहीं खेल पाएंगे। रोहित का बाहर होना टीम के बल्लेबाजी क्रम पर असर डाल सकता है। ऐसे में बाकी खिलाड़ियों पर जिम्मेदारी होगी कि वे अच्छा प्रदर्शन करके टीम को जीत दिलाएं।

पंजाब किंग्स की शानदार फॉर्म का राज क्या है?

वहीं पंजाब किंग्स इस सीजन में शानदार फॉर्म में है और अभी तक एक भी मैच नहीं हारी है, हाल ही में टीम ने Sunrisers Hyderabad के खिलाफ 220 रनों का बड़ा लक्ष्य 18.5 ओवर में हासिल कर लिया था, जो उनकी मजबूत बल्लेबाजी को दर्शाता है। पंजाब की टीम इस मैच में भी उसी आत्मविश्वास के साथ उतरेगी और जीत का सिलसिला जारी रखने की कोशिश करेगी। दोनों टीमों के बीच अब तक IPL में 34 मुकाबले हुए हैं, जिनमें दोनों ने 17-17 मैच जीते हैं, यानी रिकॉर्ड पूरी तरह बराबरी का है।

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इस मैच को टीवी और मोबाइल पर लाइव कैसे देख सकते हैं?

अगर आप इस रोमांचक मुकाबले को देखना चाहते हैं, तो इसे टीवी पर Star Sports के अलग-अलग चैनलों पर लाइव देखा जा सकता है, वहीं ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के लिए Jio Hotstar App और वेबसाइट पर यह मैच देख सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि मुंबई इंडियंस वापसी करती है या पंजाब किंग्स अपनी जीत की रफ्तार को बरकरार रखती है।