Image to Video AI Free: डिजिटल दौर में इन दिनों हर जगह AI की चर्चा है। लोग अब एआई के जरिए अपने सवालों के जवाब नहीं बल्कि कल्पानिक वीडियो पर बनवा रहे हैं। सोशल मीडिया पर आपने अभी तक काफी सारी एआई वीडियो जरूर देख ली होंगी। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर लोग यह एआई वीडियो कैसे बनाते हैं। मार्केट में कई एआई वीडियो मेकिंग एआई टूल उपलब्ध हैं, जो कि आपके लिए फोटो से वीडियो कंवर्ट कर देता है। हालांकि, मार्केट में मौजूद ज्यादातर टूल्स पेड सब्सक्रिप्शन पर ही उपलब्ध हैं। अगर आप भी फोटो से एआई वीडियो कंवर्ट करना चाहते हैं, लेकिन पैसे खर्च नहीं करना चाहते… तो यह आर्टिकल आपके लिए ही है। और पढें: xAI Grok Imagine 1.0: Elon Musk का AI वीडियो जनरेशन टूल हुआ एडवांस, ऐसे फ्री में करें इस्तेमाल

आज हम आपको एक ऐसे खास AI टूल की जानकारी देने जा रहे हैं, जिसके जरिए आप बिना पैसे खर्च किए फोटो से एआई वीडियो क्रिएट कर सकेंगे। मार्केट में इन दिनों कई ऐसे टूल्स उपलब्ध हैं, जो कि आपके लिए फ्री एआई वीडियो बना देते हैं। हाल ही में Elon Musk की xAI कंपनी ने अपने जनरेटिव वीडियो टूल Grok Imagine का एडवांस वर्जन रोलआउट किया है, जो कि Grok Imagine 1.0 है। इस टूल के जरिए यूजर्स HD में 10 सेकेंड की AI वीडियो क्रिएट कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। आइए जानते हैं इस टूल को कैसे करें फ्री में एक्सेस। और पढें: Grok के नए फीचर ने मचाई धूम, अब बिना टाइप करे पाएं अपने सवालों का जवाब, जानें कैसे

How to Convert Photos into Videos Online for free

1. फोटो से वीडियो बनाने के लिए आपको सबसे पहले Grok Imagine 1.0 को एक्सेस करना पड़ेगा। इसके लिए आप https://grok.com/imagine लिंक पर जा सकते हैं। और पढें: X के Grok पर नहीं बनाई जा सकेंगी Bikini इमेज, लगी अश्लील कंटेंट पर लगाम

2. इसके बाद यहां आपको अपनी X आईडी के साथ लॉग-इन करना होगा।

3. इसके बाद आपको यह ऐप प्ले स्टोर व ऐप स्टोर से डाउनलोड करनी होगी।

4. ऐप डाउनलोड होने के बाद आपके सामने ओपन हो जाएगी।

5. चैटबॉट में आपको Create Videos वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।

6. अब वो फोटो अपलोड करें, जिसे आप वीडियो में कंवर्ट करना चाहते हैं।

7. इसके बाद आप उस फोटो को कैसी वीडियो में कंवर्ट करना चाहते हैं, उसका प्रोम्प्ट फोटो के साथ डालें और फिर एंटर कर दें।

8. कुछ देर इंतजार के बाद आपकी फोटो 10 सेकेंड की वीडियो में बदल जाएगी।