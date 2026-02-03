Published By: Manisha | Published: Feb 03, 2026, 11:56 AM (IST)
xAI Grok Imagine 1.0: मार्केट में इन दिनों AI वीडियो जनरेशन का क्रेज तेजी से बढ़ता दिख रहा है। सोशल मीडिया पर एआई से बनी वीडियो के व्यूज लाखों में होते हैं। यूजर्स के बीच बढ़ती डिमांड को देखते हुए Elon Musk की कंपनी xAI ने जनरेटिव वीडियो टूल Grok Imagine का नया एडवांस वर्जन Grok Imagine 1.0 रिलीज कर दिया है। इस नए एडवांस वर्जन के साथ यूजर्स 720p रेजलूशन में 10 सेकेंड तक की AI वीडियो जनरेट कर सकेंगे। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स। और पढें: Elon Musk ला सकते हैं Starlink स्मार्टफोन, iPhone और Android से होगा अलग
Elon Musk ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के जरिए Grok Imagine 1.0 के रिलीज की जानकारी दी। जैसे कि हमने बताया Grok Imagine का नया वर्जन यूजर्स के लिए 10 सेकेंड लंबी एआई वीडियो जनरेट करता है, जिसकी क्वालिटी 720p रेजलूशन की होगी। इतना ही नहीं इस वीडियो में पहले से बेहतर ऑडियो क्वालिटी भी देखने को मिलेगी। यह टूल टेक्सट प्रोम्प्ट व इमेज से वीडियो क्रिएट करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा, वीडियो में आपको सिनेमैटिक मोशन व रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट इंटरैक्शन आदि का एक्सेस भी मिलेगा। यह टूल पोर्टेट, लैंडस्कैप ल प्लेटफॉर्म रेडी रेशियो को सपोर्ट करता है। और पढें: Tesla के मालिक Elon Musk का ऐलान, 2027 से बेचेंगे एडवांस टेक वाले Humanoid Robot
Introducing Grok Imagine 1.0, our biggest leap yet. और पढें: Grok के नए फीचर ने मचाई धूम, अब बिना टाइप करे पाएं अपने सवालों का जवाब, जानें कैसे
1.0 unlocks 10-second videos, 720p resolution, and dramatically better audio.
Imagine has generated 1.245 billion videos in the last 30 days alone.
Try it now: https://t.co/zGhs9czkC5 pic.twitter.com/7FPxm7H059
— xAI (@xai) February 2, 2026
इस पोस्ट में जानकारी दी गई है कि Imagine के जरिए 30 दिन के अंदर 1.245 बिलियन वीडियो जनरेट की गई है। इस आंकड़े से साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि यूजर्स के बीच एआई वीडियो जनरेशन का क्रेज कितना ज्यादा है। खास बात यह है कि इस वीडियो जनरेशन टूल का इस्तेमाल आप अभी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। वहीं, दूसरी ओर OpenAI व Google जैसी कंपनियां वीडियो जनरेशन के लिए पैसे वसुलती है। ऐसे में एलन मस्क की कंपनी का नया एडवांस Grok Imagine 1.0 वर्जन इन बड़ी कंपनियों के वीडियो जनरेशन टूल्स को कड़ी टक्कर देने वाला है। OpenAI का Sora टूल प्रीमियम सब्सक्रिप्शन के साथ उपलब्ध होता है।
1. सबसे पहले अपने फोन में https://grok.com/imagine इस लिंक पर जाएं।
2. इसके बाद लॉग-इन करें।
3. अगर आपके फोन में grok ऐप है, तो यह आसानी से ओपन हो जाएगा। अगर ऐप नहीं है, तो आप पहले फोन में इस ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा।
4. ऐप डाउनलोड करने के बाद X हैंडल के जरिए इसे लॉग-इन कर लें।
5. अब आपको सामने grok चैटबॉट ओपन हो जाएगा और Create Videos का ऑप्शन पहले नंबर पर दिखेगा।
6. अब आप जैसी भी वीडियो क्रिएट करना चाहते हैं, वो प्रोम्प्ट लिखें और एंटर कर दें। आप फोटो में भी प्रोम्प्ट देकर वीडियो क्रिएट कर सकते हैं।
