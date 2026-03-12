Perplexity AI ने लॉन्च किया नया AI Agent, अब Mac mini बन सकता है स्मार्ट असिस्टेंट

Edited By: Ashutosh Ojha | Published By: Ashutosh Ojha | Published: Mar 12, 2026, 11:40 AM (IST)
Perplexity AI ने अपने डेवलपर इवेंट Ask 2026 Developer Conference के दौरान एक नया AI Tool Personal Computer लॉन्च करने की घोषणा की है। यह एक ऐसा AI एजेंट है जो यूजर के Mac mini पर चलकर कई तरह के काम अपने-आप कर सकता है। कंपनी का कहना है कि यह एजेंट यूजर के निर्देशों के आधार पर रिसर्च करना, ईमेल लिखना, सुबह की ब्रिफिंग तैयार करना और कई दूसरे डिजिटल काम आसानी से कर सकता है, यानी अब कंप्यूटर सिर्फ एक मशीन नहीं बल्कि एक स्मार्ट असिस्टेंट की तरह काम कर सकेगा। और पढें: क्या है Perplexity Computer? जानिए ये बाकी AI चैटबॉट से कैसे है अलग
Personal Computer दरअसल कंपनी का दूसरा AI असिस्टेंट है, जो पहले लॉन्च किए गए Perplexity Computer के बाद पेश किया गया है। यह सिस्टम यूजर के Mac mini पर चलने वाले लोकल सॉफ्टवेयर के साथ काम करता है और क्लाउड-पावर्ड AI से जुड़ा रहता है। इसकी खास बात यह है कि यूजर इसमें अलग-अलग एडवांस AI मॉडल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे Claude, Gemini और Grok। इतना ही नहीं, यूजर चाहें तो एक से ज्यादा AI मॉडल को एक साथ चलाकर उन्हें आपस में बातचीत करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे मुश्किल कामों को ज्यादा तेजी और बेहतर तरीके से पूरा किया जा सकता है। और पढें: Google ने YouTube Music में लॉन्च किया AI प्लेलिस्ट फीचर, अब मूड के हिसाब से बनाएं अपनी म्यूजिक लिस्ट
Announcing Personal Computer. और पढें: Airtel यूजर्स को झटका! अब फ्री नहीं मिलेगा Perplexity Pro, ऑफर हुआ रिमूव
Personal Computer is an always on, local merge with Perplexity Computer that works for you 24/7.
It’s personal, secure, and works across your files, apps, and sessions through a continuously running Mac mini. pic.twitter.com/EpvilVX6XZ
— Perplexity (@perplexity_ai) March 11, 2026
सुरक्षा के मामले में भी कंपनी ने इस प्लेटफॉर्म को काफी मजबूत बनाने का दावा किया है। AI एजेंट्स को लेकर अक्सर यह चिंता रहती है कि वे बिना अनुमति के संवेदनशील काम कर सकते हैं, लेकिन Perplexity का कहना है कि Personal Computer में हर संवेदनशील एक्शन के लिए यूजर की स्पष्ट अनुमति जरूरी होगी। इसके अलावा इसमें Remote Kill Switch और Audit Logs जैसे फीचर भी दिए गए हैं, जिससे यूजर किसी भी समय एजेंट को बंद कर सकते हैं और उसकी एक्टिविटी की पूरी जानकारी देख सकते हैं। कंपनी का कहना है कि यह सिस्टम कई बाकी AI एजेंट्स से ज्यादा सुरक्षित है और यूजर्स के डेटा को बेहतर तरीके से सुरक्षित रखता है।
तकनीकी रूप से यह प्लेटफॉर्म एक हाइब्रिड सिस्टम पर काम करता है। इसका मतलब है कि AI की सोचने-समझने और ऑर्केस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्लाउड में होती है, लेकिन एजेंट को यूजर के लोकल कंप्यूटर और फाइल्स तक भी एक्सेस मिलता है। इसके लिए एक हमेशा चालू रहने वाला Mac mini क्लाइंट सॉफ्टवेयर के जरिए क्लाउड AI से जुड़ा रहता है, हालांकि इस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को वेटलिस्ट में शामिल होना पड़ेगा और उन्हें Perplexity का प्रीमियम प्लान Perplexity Max लेना होगा, जिसकी कीमत करीब 200 डॉलर प्रति माह है। शुरुआती चरण में यह सुविधा सिर्फ Mac हार्डवेयर के लिए उपलब्ध होगी, लेकिन कंपनी ने संकेत दिए हैं कि जल्द ही इसका एंटरप्राइज वर्जन भी आएगा, जिसमें बड़ी कंपनियों के लिए अतिरिक्त सुरक्षा और Log-In फीचर्स शामिल होंगे।
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