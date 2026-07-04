WhatsApp में बिना चैट खोले पढ़ना चाहते हैं मैसेज, अभी अपनाएं ये स्मार्ट तरीके

WhatsApp दिग्गज मैसेजिंग ऐप है। इस प्लेटफॉर्म से करोड़ों लोग जुड़े हैं, जो रोजाना ऑडियो-वीडियो कॉल करने से लेकर मैसेज तक भेजते और रिसीव करते हैं। इनमें से कई ऐसे मैसेज भी होते हैं, जिन्हें आप पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन यह भी चाहते हैं कि भेजने वाले को न पता चलें, तो हम आपको इस टेक गाइड में कुछ तरीके बताने वाले हैं, जिससे आप मैसेज को चुपके से पढ़ लेंगे और सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा। और पढें: WhatsApp Username: सरकार की सख्ती के बाद अब Meta ने दी सफाई, बताया फीचर पूरी तरह से होगा ऑप्शनल

Notification Review

नोटिफिकेशन रिव्यू एक ऐसा फीचर है, जिसके इस्तेमाल मैसेज को बिना चैट ओपन किए पढ़ा जा सकता है। इस सुविधा के ऑन होने पर मैसेज नोटिफिकेशन पैनल में नजर आता है, जिसे आप बिना चैट ओपन किए पढ़ सकते हैं। इससे मैसेज पर ब्लू टिक नहीं आएगा और भेजने को मैसेज पढ़े जाने की जानकारी नहीं मिलेगी। हालांकि, लंबे मैसेज आधे छिप जाते हैं। और पढें: WhatsApp पर AI Agent इस्तेमाल करना अब पड़ेगा महंगा, 1 अगस्त से बदलेगा चार्ज, बिजनेस यूजर्स पर पड़ेगा असर

Read Receipts

व्हाट्सएप में यूजर्स की सुविधा को ध्यान में रखकर फीचर्स को जोड़ा गया है। इनमें से एक रीड रिसिप्ट्स है। इस फंक्शन को बंद करने से मैसेज पर ब्लू टिक दिखना बंद हो जाता है। इससे यह जानना बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैसेज को पढ़ा गया है नहीं। और पढें: WhatsApp Username: अब बिना नंबर शेयर किए करें व्हाट्सऐप चैट, ऐसे बनाएं अपना यूनिक यूजरनेम

इस फीचर को यूज करने के लिए सबसे पहले व्हाट्सएप की सेटिंग में जाएं। फिर प्राइवेसी में जाकर रीड रिसिप्ट्स टॉगल को टैप करके बंद कर दीजिए। इसके बाद यह सुविधा बंद हो जाएगी और आप बिना किसी की सीन लिस्ट में आए मैसेज पढ़ सकेंगे।

AirPlane मोड

बिना नजरों में आए व्हाट्सएप मैसेज पढ़ने के लिए आप एयरप्लेन ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको मैसेज आने देने हैं। फिर एयरप्लेन मोड को ऑन करना है। अब इंटरनेट डेटा और वाई-फाई बंद हो जाएगा। इसके बाद आप चैट खोलकर मैसेज पढ़ें और उसे बंद कर दें। साथ ही, एयरप्लेन मोड को भी बंद कर दें। इससे आप मैसेज पढ़ पाएंगे और भेजने वाले को पता भी नहीं चलेगा।

आपको बता दें कि खबर में ऊपर बताए गए तीनों तरीके सुरक्षित हैं। इन तीनों को आजमा कर मैसेज को बिना सेंडर की निगाह में आए मैसेज को पढ़ा जा सकते हैं। इन ट्रिक से आपका निजी डेटा पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा और आपको थर्ड-पार्टी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

FAQs

1. WhatsApp में बिना चैट ओपन किए कैसे मैसेज पढ़े ?

Ans. आप नोटिफिकेशन प्रीव्यू को ऑन करके, रीड रिसिप्ट्स को बंद करके और एयरप्लेन मोड का इस्तेमाल करके मैसेज पढ़ सकते हैं।

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2. भारत में व्हाट्सएप कब लॉन्च हुआ था ?

Ans. इस मैसेजिंग ऐप को साल 2010 में लॉन्च किया था।