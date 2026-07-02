चीन की कंपनी ने बनाया इंसानों जैसा Robot, समझेगा आपकी भावनाएं भी, Emotional AI से होगा लैस

Published By: Ashutosh Ojha | Published: Jul 02, 2026, 12:11 PM (IST)
चीन की रोबोटिक्स कंपनी UBTech ने एक नया Humanoid Robot UWORLD U1 पेश किया है, जिसे फैक्ट्री के काम के लिए नहीं बल्कि लोगों का साथी बनने के लिए तैयार किया गया है। कंपनी का कहना है कि यह रोबोट इंसानों की तरह बातचीत कर सकता है, आपकी भावनाओं को समझ सकता है और पहले हुई बातचीत को भी याद रख सकता है। इसे खासतौर पर घरों, बुजुर्गों की देखभाल, शिक्षा, होटल, रिसेप्शन और प्रीमियम सर्विस जैसे कामों के लिए डिजाइन किया गया है। इस रोबोट को पेश 30 जून को चीन के Shenzhen शहर में किया गया। कंपनी का मानना है कि आने वाले समय में ऐसे AI रोबोट लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन सकते हैं।
UWORLD U1 तीन वेरिएंट Lite, Pro और Ultra में आता है। इसकी शुरुआती कीमत 1,19,800 युआन (करीब 14 लाख रुपये) है, जबकि सबसे महंगे मॉडल की कीमत 9,90,000 युआन (करीब 1.15 करोड़ रुपये) तक जाती है। कंपनी के मुताबिक लॉन्च के दिन ही इस सीरीज के 13,361 ऑर्डर मिल चुके थे। यह रोबोट पुरुष और महिला दोनों रूपों में उपलब्ध है। पुरुष मॉडल की लंबाई 183 सेंटीमीटर और महिला मॉडल की लंबाई 168 सेंटीमीटर है। इसमें 88 Servo Joints दिए गए हैं, जिससे यह इंसानों की तरह हाथ-पैर और शरीर को आसानी से हिला सकता है। इसके ऊपर सिलिकॉन स्किन लगाई गई है, जिससे इसका लुक और एक्सप्रेशन काफी हद तक इंसानों जैसे दिखाई देते हैं।
इस रोबोट की सबसे बड़ी खासियत इसका Emotional AI सिस्टम है। कंपनी का दावा है कि यह 20 से ज्यादा तरह की भावनाओं को पहचान सकता है, बातचीत के दौरान सामने वाले की आंखों में देखकर बात करता है और पिछली बातचीत को याद रखकर अगली बार उसी हिसाब से जवाब देता है। इसमें Rockchip RK3588 प्रोसेसर लगा है, जिसकी मदद से AI ज्यादातर काम सीधे रोबोट के अंदर ही करता है। यानी बातचीत और डेटा प्रोसेस करने के लिए इसे हर समय क्लाउड सर्वर पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। कंपनी का कहना है कि यूजर का डेटा भी रोबोट के अंदर ही स्टोर होता है, जिससे प्राइवेसी बेहतर बनी रहती है। इसके अलावा इसमें तीन-स्तरीय सुरक्षा सिस्टम दिया गया है, ताकि यूजर अपने डेटा पर पूरा नियंत्रण रख सके।
UBTech का कहना है कि यह रोबोट सिर्फ Adult Buyers के लिए बनाया गया है और इसे इंडस्ट्रियल रोबोट की तरह नहीं देखा जाना चाहिए। लॉन्च इवेंट में कंपनी के संस्थापक और CEO जेम्स झोउ ने कहा कि रोबोटिक्स इंडस्ट्री अब एक नए दौर में प्रवेश कर रही है। पहले रोबोट खतरनाक और दोहराए जाने वाले काम करते थे, अब वे लोगों के साथी और सहायक बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। कंपनी ने इसके साथ अपना नया UWORLD Platform भी पेश किया है, जिसमें सिलिकॉन स्किन, Embodied AI, Emotion AI, Long-Term Memory और Agent Memory OS जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। कंपनी का दावा है कि यह रोबोट बिना ‘Wake Word’ बोले भी आसपास के माहौल को समझकर खुद प्रतिक्रिया दे सकता है, जिससे इंसानों और AI के बीच बातचीत पहले से कहीं ज्यादा नेचुरल हो सकेगी।
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