Huawei Band 11 सीरीज भारत नें लॉन्च हो गई है। इस सीरीज के तहत कंपनी ने दो स्मार्टवॉच मार्केट में पेश की है, जिसमें Band 11 और Band 11 Pro शामिल है। कंपनी ने Huawei Band 11 में Aluminium ऑप्शन भी पेश किया है, जिसे कंपनी ने Huawei Band 11 Metal नाम दिया है। फीचर्स की बात करें, तो ये स्मार्टवॉच 1.62 इंच AMOLED डिस्प्ले से लैस है। इसके अलावा, इसमें आपको 5 ATM रेटिंग मिलती है। हार्ट रेट के लिए कंपनी ने इसमें SpO2 सेंसर दिया है। इन सब के साथ इसमें कई हेल्थ व फिटनेट फीचर्स भी मौजूद है। कंपनी का दावा है कि ये वॉच सिंगल चार्ज पर 14 दिन तक की यूसेज प्रोवाइड करती है। आइए जानते हैं इन बड्स की कीमत, उपलब्धता और फीचर्स से जुड़ी डिटेल्स।

Huawei Band 11 Price in India

कीमत की बात करें, तो Huawei Band 11 को कंपनी ने 6,499 रुपये की कीमत में पेश किया है। इसका Metal ऑप्शन 7,999 रुपये का है। वहीं, Huawei Band 11 Pro को कंपनी ने 8,999 रुपये की कीमत में लॉन्च किया है। इन स्मार्टवॉच को आप Flipkart के जरिए खरीद सकेंगे। लॉन्च ऑफर के तहत इसे आप 3,999 रुपये में खरीद सकेंगे। बेस मॉडल में Black, Black (Polymer), Beige, Green, Purple, Purple (Polymer) और White कलर ऑप्शन पेश किया गया है। वहीं, प्रो मॉडल में Black, Blue और Green कलर ऑप्शन आता है।

Huawei Band 11 Specifications in India

फीचर्स की बात करें, तो Huawei Band 11, Huawei Band 11 Metal और Huawei Band 11 Pro तीनों ही स्मार्टवॉच में 1.62 इंच का AMOLED डिस्प्ले दिया गया है। यह ऑलवेज-ऑन डिस्प्ले है। प्रो मॉडल को कंपनी ने 2000 Nits ब्राइटनेस के साथ पेश किया है। वहीं, स्टैंडर्ड मॉडल में सिर्फ 1500 Nits ब्राइटनेस दी गई है। पानी से बचाव के लिए वॉच में 5 ATM रेटिंग दी है, जो कि वॉच को 50 मीटर पानी के अंदर 10 मिनट तक काम करती है। ये बैंड Android 9 और iOS 13 व इससे नए वर्जन पर काम करते हैं।

इसके अलावा, Huawei Band 11 सीरीज में कंपनी ने हार्ट रेट सेंसर व ब्लड ऑक्सिजन मॉनिटरिंग के लिए SpO2 सेंसर जैसे फीचर दिए हैं। इतना ही नहीं ये वॉच सोते समय हार्ट-रेट को भी मॉनिटर करती है। फिटनेस की बात करें, तो ये वॉच 100 से ज्यादा वर्कआइट मोड्स के साथ आती है। इसके साथ 100 से ज्यादा वॉच फेस का सपोर्ट इसमें मिलता है।

बैटरी की बात करें, तो कंपनी का दावा है कि यह स्मार्टवॉच सिंगल चार्ज पर बैटरी सेवर मोड पर 14 दिन तक की बैटरी प्रोवाइड करती है। इसके अलावा, नॉर्मल इस्तेमाल पर यह 8 दिन तक चालू रहेगी। कनेक्टिविटी के लिए इसमें डुअल-बैंड वाई-फाई और ब्लूटूथ का सपोर्ट मौजूद है।

Huawei Band 11 को मिलेंगी इनसे टक्कर

Boat Valour Watch 1

Boat Valour Watch 1 को 5,999 रुपये में खरीदा जा सकता है। इस स्मार्टवॉच में 1.43 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके अलावा, यह एडवांस X2 चिप से लैस स्मार्टवॉच है। पानी से बचाव के लिए इसमें 3 ATM सपोर्ट मिलता है। सिंगल चार्ज पर यह वॉच 15 दिन चलती है।

Noise Alt Watch 1

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Noise Alt Watch 1 को आप 5,999 रुपये में खरीद सकते हैं। इस स्मार्टवॉच में 1.32 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। इसके साथ बिल्ट-इन GPS सपोर्ट दिया गया है। यह वॉच सिंगल चार्ज पर 14 दिन तक चलती है। इसमें भी आपको हेल्थ व फिटनेट जैसे फीचर्स दिए गए हैं।