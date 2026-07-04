Amazon Prime Day Sale 2026: लाइव हुई मेगा सेल, iPhone 17 Pro समेत इन फोन पर मिल रहे बंपर Offers

Amazon Prime Day Sale 2026: अमेजन की प्राइम डे सेल आज यानी 4 जुलाई से लाइव हो गई है, जिसमें टीवी, फ्रिज से लेकर Samsung और Apple जैसी कंपनियों के स्मार्टफोन्स तक पर धमाकेदार डिस्काउंट डील दी जा रही हैं। अगर आपका फोन पुराना हो गया है, आप नया प्रीमियम फोन खरीदने का विचार कर रहे हैं, तो अभी सही मौका है। हम आपको यहां सेल में मिल रहे चुनिंदा फ्लैगशिप स्मार्टफोन के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्हें पहले के मुकाबले अब कम भाव में खरीदा जा सकता है। आइए इन फोन पर डालते हैं एक नजर… और पढें: Flipkart GOAT Sale 2026: मात्र 70,990 रुपये में मिलेगा iPhone 17, Pro Max इतना सस्ता मिलेगा

Amazon Prime Day Offers on Flagship Phones

Samsung Galaxy S25 Ultra 5G

और पढें: मात्र 8999 में आ गया iPhone 17 Pro जैसा दिखने वाला फोन, मिलिट्री ग्रेड मिलेगी मजबूती

अमेजन की प्राइम सेल में सैमसंग गैलेक्सी एस 25 अल्ट्रा 1,29,999 रुपये की बजाय 84,999 रुपये में मिल रहा है। ICICI बैंक के क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करने पर 5 प्रतिशत का डिस्काउंट मिल रहा है। इसके साथ 2988 रुपये ईएमआई भी ऑफर की जा रही है। इसमें 200MP कैमरे के साथ-साथ 256 जीबी इंटरनल स्टोरेज और Snapdragon 8 Elite प्रोसेसर मिलता है।

iPhone 17 Pro

आईफोन 17 प्रो का 256 जीबी स्टोरेज वेरिएंट अमेजन की सेल में लिस्ट है। इस पर 13 प्रतिशत की छूट दी गई है। इससे फोन को 1,34,900 रुपये की जगह 1,24,900 रुपये में घर लाया जा सकता है। इस पर 2000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। इसे 4110 रुपये की ईएमआई पर खरीदने का मौका मिल रहा है। यह iOS 26 पर काम करता है। इसमें A19 PRO चिप लगी है। इसमें 48MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप है।

OnePlus 15

वनप्लस 15 की शुरुआती कीमत 85,999 रुपये है। इस पर 2000 रुपये का डिस्काउंट कूपन और 1000 रुपये का बैंक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इस पर 40,350 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर दिया जा रहा है। साथ ही, 3305 रुपये की ईएमआई दी जा रही है। फीचर्स की बात करें, तो फोन में Snapdragon 8 Elite Gen 5 प्रोसेसर मिलता है। इसमें 7300mAh बैटरी और 50MP का कैमरा दिया गया है।

iQOO 15

आइक्यू 15 फोन अमेजन पर 75,999 रुपये की शुरुआती कीमत में उपलब्ध है। इस पर 4000 रुपये का फ्लैट डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसके साथ 40,350 रुपये तक का एक्सचेंज ऑफर मिल रहा है। इस पर 3167 रुपये की EMI दी जा रही है। इसमें 2K रेजलूशन के साथ-साथ 50MP का ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप और 7000mAh बैटरी मिलती है।

FAQs

1. अमेजन इंडिया की सेल कब लाइव हुई ?

Ans. अमेजन की प्राइम डे सेल आज यानी 4 जुलाई से शुरू हुई है।

Add Techlusive as a Preferred Source

2. यह सेल कब तक चलेगी ?

Ans. अमेजन इंडिया की प्राइम डे सेल 6 जुलाई तक ग्राहकों के लिए लाइव रहेगी।