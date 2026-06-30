WhatsApp Username: व्हाट्सऐप ने अपने यूजर्स के लिए नया प्राइवेसी फीचर रोलआउट कर दिया है। इस फीचर का नाम व्हाट्सऐप यूजरनेम है। जैसे कि नाम से समझ आता है कि यह फीचर यूजर्स को बिना नंबर शेयर करे व्हाट्सऐप चैट करने की सुविधा देता है। यह Instagram के Username फीचर की तरह ही होने वाला है। इसमें किसी अनजान शख्स से बातचीत करने के लिए आपको उन्हें अपना नंबर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी.. आप सिर्फ अपना व्हाट्सऐप यूजरनेम शेयर करके उनसे चैट कर सकेंगे। आइए जानते हैं इससे जुड़ी सभी डिटेल्स। और पढें: WhatsApp पर फोटो भेजते समय क्वालिटी खराब हो जाती है? ऐसे भेजें HD इमेज

Reserve WhatsApp Username

WhatsApp ने अपने लेटेस्ट ब्लॉगपोस्ट में Username फीचर की जानकारी दी है। Username फीचर को ग्लोबली रोलआउट कर दिया गया है। आप अपने लिए यूजरनेस रिजर्व कर सकते हैं, ताकी साल के अंत तक जब यह फीचर लॉन्च हो तो आप आसानी से इसे एक्सेस कर सकें। और पढें: WhatsApp ला रहा काम का फीचर, बिना चैट छोड़े कर पाएंगे Meta AI का इस्तेमाल

your phone number is personal and sometimes you want to connect without handing it over. that’s why we’re introducing usernames for WhatsApp. starting this week, you can reserve a username to use later this year when we launch the feature. It takes just a few seconds, make sure… — WhatsApp (@WhatsApp) June 29, 2026



अभी तक व्हाट्सऐप चैट करने के लिए सबसे प्रमुख जरूरत फोन नंबर की होती थी। किसी से भी चैट करने के लिए आपको उनका फोन नंबर पता होना चाहिए था। हालांकि, कई बार आप व्हाट्सऐप पर ऐसे लोगों से भी चैट करते हैं, जिनके साथ आप अपना पर्सनल फोन नंबर शेयर नहीं करना चाहते। उदाहरण के तौर पर कैब ड्राइवर को व्हाट्सऐप लोकेशन भेजना। ऐसे में वन-टाइम कन्वर्सेशन के लिए अभी तक अपना पर्सनल नंबर शेयर करना पड़ता था। यूजर्स की इसी परेशानी को व्हाट्सऐप ने अब दूर कर दिया है। अब यदि आप किसी के साथ अपना पर्सनल शेयर नहीं करना चाहते हैं, तो आपके पास यूजरनेस चैट का भी ऑप्शन होगा। आप सिर्फ यूजरनेम देकर उनके साथ चैट कर सकेंगे।

यह फीचर खासतौर पर क्रिएटर्स, स्मार्ट बिजनेस व ऑर्गनाइजेशन के लिए पेश किया गया है… जिन्हें सामने वाले से कॉन्टेक्ट करने के लिए व्हाट्सऐप की जरूरत पड़ती है। ऐसे में यूजरनेस फीचर के साथ वो बिना नंबर शेयर करे किसी से भी कनेक्ट कर सकेंगे।

यकिनन यह नया फीचर व्हाट्सऐप को सिक्योरिटी देने के साथ-साथ प्राइवेट बनानेका भी काम करेगा। आपको बस अपना यूजरनेस सामने वाले के साथ शेयर करना है। इसके बाद वह सर्च में यूजरनेम डालकर सीधे आपसे व्हाट्सऐप चैट कर सकेंगे।

How to Reserve WhatsApp Username

1. सबसे पहले स्मार्टफोन में WhatsApp ओपन करें।

2. इसके बाद सेटिंग्स में जाएं।

3. यहां आपको Account वाले ऑप्शन पर जाना होगा।

4. इसके बाद आप अपना Username डालकर सेट कर सकते हैं।

Add Techlusive as a Preferred Source

फिलहाल, कंपनी ने इस फीचर का ऐलान कर दिया है। हालांकि, इसे आने वाले महीनों में फेज मैनर में लॉन्च किया जाएगा। ऐसे में आप तक इस फीचर को पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है।