Google Account की 4 काम की सीक्रेट सेटिंग, डेटा सुरक्षित रखने के साथ प्राइवेसी होगी मजबूत

Published By: Ajay Verma | Published: Jul 03, 2026, 10:21 AM (IST)
Google Account एक जरिया है, जिसके सहारे गूगल इकोसिस्टम में मौजूद Gmail, Youtube, Google Drive और Android ओएस जैसी सर्विस का इस्तेमाल किया जा सकता है। ज्यादातर यूजर्स अकाउंट सेटिंग में जाकर सिर्फ पासवर्ड बदलते हैं या फिर टू-स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करते हैं, लेकिन अकाउंट में कुछ ऐसी सेटिंग भी हैं, जिनके यूज से आपका निजी डेटा सुरक्षित रहेगा और प्राइवेसी मजबूत होगी। आज हम आपको इस खबर में उन ही सेटिंग के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपके बहुत काम आएंगी। आइए जानते हैं… और पढें: Google के Gmail और Keep में आने वाला है बड़ा AI फीचर, अब टाइप नहीं बोलकर कर सकेंगे काम
गूगल सेटिंग में मौजूद Trusted Recovery Contacts काम की सेटिंग है। इसमें भरोसेमंद परिवार के सदस्य या दोस्त को रिकवरी कॉन्टैक्ट के तौर पर जोड़ने की सुविधा मिलती है। इसके लिए गूगल अकाउंट लॉग-इन नहीं है, तो सबसे पहले लॉग-इन करो। फिर सेटिंग में जाकर सिक्योरिटी सेक्शन में जाओ। और पढें: Google लेकर आया Nano Banana 2 Lite, कम समय में बनाता है ज्यादा AI इमेज
यहां आपको रिकवरी कॉन्टैक्ट दिखाई देगा, उसे ऑन कर दो। अब यह फंक्शन ऑन हो जाएगा और रिकवरी कॉन्टैक्ट बनने वाले यूजर के पास रिक्वेस्ट आएगी, जिसे एक्सेप्ट करते ही वो जुड़ जाएगा। और पढें: अब ChatGPT की तरह जवाब देगा Google Maps
हम में से ज्यादातर लोग समय बीतने के साथ अलग-अलग फोन, लैपटॉप और टैबलेट जैसे अलग-अलग डिवाइस में एक ही गूगल अकाउंट से लॉग-इन करते हैं। इस दौरान यूजर कई डिवाइस का इस्तेमाल करना बंद करते हैं, लेकिन उनमें से अकाउंट लॉग-आउट करना भूल जाते हैं। ऐसे में अकाउंट हैक होने या गलत इस्तेमाल होने का खतरा बढ़ जाता है।
अच्छी बात यह है कि उन डिवाइस से अकाउंट को लॉग-आउट किया जा सकता है। इसके लिए Security > Sign-in > Manage all devices में जाकर अपने Google Account से जुड़े सभी डिवाइस को देखें। फिर पुराने डिवाइस को साइन-आउट करें।
गूगल आपकी एक्टिविटी के आधार पर विज्ञापन दिखाता है, जिसे पूरी तरह से नहीं रोका जा सकता है, मगर यह तय किया जा सकता है कि कितने एड्स देखने हैं। इसके लिए गूगल अकाउंट में जाकर डेटा एंड प्राइवेसी में जाएं। फिर My Ad Center खोलें। यहां आप उन कैटेगरी को चुनें, जिन्हें आप देखना नहीं चाहते हैं। इसके बाद आपके डिवाइस पर उससे जुड़े विज्ञापन नहीं आएंगे।
अधितकतर लोग ऐसे हैं, जिनको नहीं पता कि उनकी प्रोफाइल पर दूसरों को क्या दिख रहा है। इसे चेक करने के लिए गूगल अकाउंट में जाएं। फिर Data & Privacy में जाकर प्रोफाइल खोलें। यहां आपको वो जानकारी दिखाई देगी, जो दूसरे देख पा रहे हैं। इसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से पब्लिक या प्राइवेट कर सकते हैं।
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