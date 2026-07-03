Published By: Manisha | Published: Jul 03, 2026, 01:41 PM (IST)
BAT-BMS App: सोशल मीडिया पर इन दिनों कुछ वीडियो जमकर वायरल हो रही हैं। इन वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग फोन की मदद से चलते ई-रिक्शा को बीच सड़क पर रोक रहे हैं। जी हां, कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने दावा किया है कि वो इस ऐप के जरिए साथ में चलने वाले ई-रिक्शा की बैटरी ऑफ करके उसे कुछ ही सेकेंड्स में बंद कर सकते हैं। आखिर यह BAT-BMS App क्या है और कैसे यह ऐप चलते ई-रिक्शा को रोक पा रही है। आइए जानते हैं सभी डिटेल्स।
सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हो रही है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कुछ लोग अपने स्मार्टफोन में कथित रूप से BAT-BMS (battery management system) ऐप ओपन करके साथ जा रहे ई-रिक्शा या फिर इलेक्ट्रिक स्कूटर्स रोक रहे हैं। इस ऐप में वो ई-रिक्शा को ब्लूटूथ के जरिए कनेक्ट करते हैं। इसके बाद बैटरी को बंद करने का ऑप्शन मिलता है। जैसे ही बैटरी ऑफ होती है, साथ का ई-रिक्शा अपने आप रूक जाता है।
BAT-BMS नाम के एक चीनी ऐप को लेकर सोशल मीडिया पर दावा किया जा रहा है कि यह ब्लूटूथ के माध्यम से आसपास मौजूद ई-रिक्शों के BMS (Battery Management System) से कनेक्ट हो जाता है।
लोग दावा कर रहे हैं कि किसी भी ई-रिक्शे की सप्लाई को ब्लूटूथ से ऑन/ऑफ किया जा सकता है।
क्या ये संभव है? pic.twitter.com/HpswKL3ju2
— Mr. Rumi (@Mahsar_khan) July 1, 2026
BAT-BMS (battery management system) ऐप है, जो कि एक चीनी ऐप है। यह ऐप इलेक्ट्रिक व्हिकल के माइंड के तौर पर काम करती है, जिसमें बैटरी के टेम्परेचर, वॉल्टेज व चार्जिंग को कंट्रोल करने की सुविधा उपलब्ध है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत में मिलने वाले कई इलेक्ट्रिक व्हिकल में बैटरी मैनेजमेंट के लिए चीनी BMS सर्किट का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी मदद से यूजर्स अब इस ऐप को व्हिकल से कनेक्ट करके ऑफ कर पा रहे हैं। यह सिस्टम 10 से 15 मीटर तक की रेंज में काम करता है।
लोगों की इस तरह की हरकत व शैतानियों की वजह से कई ई-रिक्शा चालक परेशानी का सामना कर रहे हैं। इसी को देखते हुए अब सरकार ने Google Play Store और App Store से इस ऐप को हटाने के आदेश दिए हैं।
हालांकि, एक अन्य रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अब BAT-BMS ऐप के जरिए बैटरी को ऑफ करने के लिए एक पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। भले ही एक ऐप सिक्योर हो चुकी है, लेकिन अभी भी कई ऐप्स मौजूद है जिसमें इस तरह के फंक्शन मौजूद है। इसमें Epoch Li-ion ऐप मौजूद है।
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